Le mercato est déjà fou, Konaté s'amuse bien

En fin de contrat avec Liverpool, Ibrahima Konaté est convoité par de nombreux clubs en Europe. Le joueur de l’équipe de France annoncera son avenir dans les prochaines semaines. Liverpool aimerait le conserver mais le Real Madrid fait le forcing pour le signer.
Où sera Ibrahima Konaté la saison prochaine ? L’international français (26 sélections) est convoité par plusieurs cadors européens. En fin de contrat du côté de Liverpool, l’ancien du RB Leipzig n’est pas sûr de rester sur les bords de la Mersey. En quête d’un défenseur central, le Real Madrid cherche à convaincre Konaté de déposer ses valises au sein de la capitale espagnole. De son côté, le Bayern Munich a également sondé l’entourage du joueur selon Team Talk. Le club allemand doit également de son côté régler le cas Upamecano qui est dans la même situation. En marge de France – Azerbaïdjan, Konaté a pris la parole concernant son avenir en club.

Konaté patiente

Le Français de 26 ans s’est amusé des rumeurs sur la suite de sa carrière. Mais il l’affirme, tout sera bientôt fixé. « Pour ma part, j'ai vu beaucoup de choses, notamment dans les médias. J'ai vu que Liverpool m'avait récemment fait une nouvelle offre. Je ne sais pas d'où vient cette information. Mais pour l'instant, mes agents sont toujours en discussion avec Liverpool. J'espère que ma décision sera prise et que je pourrai très bientôt annoncer ce que je vais faire, » explique-t-il. Le joueur est conscient de sa valeur et sait qu’il est courtisé pour faire pression sur les Reds. De son côté, le champion d’Angleterre ne veut pas perdre son roc défensif. Pour rappel, à partir du 1er janvier, Ibrahima Konaté sera en droit de discuter librement avec les autres clubs pour s’engager gratuitement l’été prochain. Mais le joueur veut régler rapidement la situation afin d’aborder la seconde partie de saison plus tranquillement. 

Loading