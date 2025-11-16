EdF : Deschamps se moque du monde, il accuse

Ce dimanche soir, l'Equipe de France jouera un match sans enjeu en Azerbaïdjan. Déjà qualifiés pour le Mondial, les Bleus aligneront un onze totalement remanié. Une idée qui énerve Walid Acherchour.

En écrasant l'Ukraine 4-0 au Parc des Princes jeudi, l' Equipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 . Elle a aussi rendu le dernier match de qualification moins passionnant. Ce dimanche, les Bleus rendent visite à l'Azerbaïdjan du côté de Bakou. Une rencontre qui se disputera sans Kylian Mbappé, reparti à Madrid pour ménager sa cheville droite. Le capitaine français ne sera pas le seul cadre absent du onze de départ. Didier Deschamps a décidé de procéder à une revue d'effectif totale contre le dernier du groupe D.

Deschamps balance un match à la poubelle

Selon les dernières informations, le sélectionneur va faire débuter 11 nouveaux joueurs par rapport à l'Ukraine jeudi. Lucas Chevalier sera aligné dans les buts pour la première fois de sa carrière. Malo Gusto, Maghnes Akliouche ou encore Christopher Nkunku seront titulaires. En attaque, Deschamps misera sur un duo Mateta-Ekitike. Pas de Rayan Cherki ou de Michael Olise par contre. Une composition étonnante qui frustre énormément Walid Acherchour. Le consultant de RMC estime que le sélectionneur des Bleus ne respecte pas ce match en Azerbaïdjan qu'il qualifie même de « match Disneyland ».

« Moi, ça ne me va pas du tout ce turnover. Didier Deschamps disait qu’il n’y avait pas assez de match pour travailler les automatismes et on balance un match comme ça, en Azerbaïdjan. J’aurais bien aimé voir une équipe un peu plus mixte, revoir l’association Cherki-Olise, revoir Ekitike (seul) en 9. […] C’est un match, on en aura pas 10 000 avant la Coupe du monde. Le signal envoyé, c’est que ce match c’est un devoir et qu’on a pas envie d’y aller. On n’a pas envie de le jouer. Ça aurait pu être une base de travail intéressante. Je n’ai pas envie de voir Ekitike dans un 4-4-2 qu’on ne reverra plus jamais », a t-il lâché dans l'After Foot. Les joueurs choisis ne seront sans doute pas d'accord avec lui. Ce sera l'ultime occasion pour eux de prouver leur potentiel pour aller au Mondial l'été prochain.