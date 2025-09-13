ICONSPORT_269776_0727

Le destin de Maignan bouleversé à six mois du Mondial ?

Mercato13 sept. , 23:30
parMehdi Lunay
Titulaire dans les cages de l'Equipe de France, Mike Maignan est dans un creux en club. Le Milan AC peine en Serie A et ne jouera pas de coupe d'Europe cette saison. De quoi pousser le gardien français à envisager un transfert rapidement. Chelsea a compris le message.
Mike Maignan peut-il céder sa place de titulaire en Equipe de France à Lucas Chevalier ? Le nouveau gardien du PSG est sur la pente ascendante et délivre de grandes prestations depuis plusieurs mois. Arrivé chez le récent vainqueur de la Ligue des champions, l'ancien lillois attire toute la lumière sur lui et cela va se renforcer avec la Ligue des champions à disputer. Une C1 que Maignan regardera depuis son salon de Milan toute comme la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Un contexte défavorable pour « Magic Mike » alors que Didier Deschamps aime privilégier les joueurs qualifiés en Ligue des champions.

Chelsea veut Maignan dès janvier prochain

Autant dire que Mike Maignan ne serait pas contre grimper dans la hiérarchie européenne alors que les Rossoneri ne sont plus au top en Serie A. Une opportunité réelle est à disposition selon le site anglais TBR Football. En effet, Chelsea veut recruter le gardien français dès janvier prochain. Déjà sur le coup l'été dernier, les Blues n'avaient pas fait plier Milan. Ils proposeront l'offre de la dernière chance pour les Italiens puisque Maignan sera en fin de contrat en juin 2026.
Si Milan résiste encore, Chelsea attendra alors 6 mois supplémentaires pour récupérer le gardien français gratuitement. Maignan espère sans doute que le dossier se débloque dès l'hiver prochain pour retrouver l'Europe en début d'année 2026 et découvrir la Premier League. Il pourrait être accompagné de Marc Guéhi, le défenseur de Crystal Palace. Lui aussi libre en juin prochain, l'international anglais a annoncé son refus de prolonger chez les Eagles. Guéhi avait failli signer à Liverpool l'été dernier.
M. Maignan

M. Maignan

FranceFrance Âge 30 Gardien

UEFA Nations League

Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270251_0028
ASSE

ASSE : « Le pire match », Horneland se lâche

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_270257_0091
Ligue 1

L1 : Un Monaco sérieux rejoint la tête

ICONSPORT_254568_0031 (1)
Liga

Rodrygo enfin vendu, le Real reçoit 120 millions d'euros

Fil Info

23:12
ASSE : « Le pire match », Horneland se lâche
23:05
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
23:03
L1 : Un Monaco sérieux rejoint la tête
23:00
Rodrygo enfin vendu, le Real reçoit 120 millions d'euros
22:30
OL : Tagliafico reçoit une offre surprise pour quitter Lyon
22:15
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
22:00
Le Paris FC jure de faire tout l’inverse du PSG
21:59
L2 : Stassin remet l'ASSE en tête du championnat
21:30
OM : Un an et c’est tout, cette recrue ne restera pas

Derniers commentaires

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

ça ne bat qu'une faible équipe de Lorient qui jouait à 10 et ça y est ils pensent étre les roi du monde

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

ça ne bat qu'une faible équipe de Lorient qui jouait a 10 et ça y est ils pensent étre les roi du monde

L’OL fait peur, Rennes sort l’artillerie lourde

Résultat des courses dimanche soir

L1 : Un Monaco sérieux rejoint la tête

Bien👍

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Vous avez gagné la C1 donc oui vous avez la meilleure equipe Le mot club comprend l histoire, le palmares, les supporters, le stade et encore plusieurs composantes donc sur ceci je ne pense pas qu il y a mieux que le Réal non ? A oui depuis ce changement, nos articles sont beaucoup moins pollué et quand je brûle la petite Kenny, il n y a pas 2 autres comptes en bois qui viennent spammer 🤣 Pour le moment, c est fini de voir un Pau Lopez avoir + de réactions que Neymar et Messi réunit 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading