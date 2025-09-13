Le destin de Maignan bouleversé à six mois du Mondial ?

Titulaire dans les cages de l'Equipe de France, Mike Maignan est dans un creux en club. Le Milan AC peine en Serie A et ne jouera pas de coupe d'Europe cette saison. De quoi pousser le gardien français à envisager un transfert rapidement. Chelsea a compris le message.

Mike Maignan peut-il céder sa place de titulaire en Equipe de France à Lucas Chevalier ? Le nouveau gardien du PSG est sur la pente ascendante et délivre de grandes prestations depuis plusieurs mois. Arrivé chez le récent vainqueur de la Ligue des champions, l'ancien lillois attire toute la lumière sur lui et cela va se renforcer avec la Ligue des champions à disputer. Une C1 que Maignan regardera depuis son salon de Milan toute comme la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Un contexte défavorable pour « Magic Mike » alors que Didier Deschamps aime privilégier les joueurs qualifiés en Ligue des champions.

Chelsea veut Maignan dès janvier prochain

Autant dire que Mike Maignan ne serait pas contre grimper dans la hiérarchie européenne alors que les Rossoneri ne sont plus au top en Serie A. Une opportunité réelle est à disposition selon le site anglais TBR Football. En effet, Chelsea veut recruter le gardien français dès janvier prochain. Déjà sur le coup l'été dernier, les Blues n'avaient pas fait plier Milan. Ils proposeront l'offre de la dernière chance pour les Italiens puisque Maignan sera en fin de contrat en juin 2026.

Si Milan résiste encore, Chelsea attendra alors 6 mois supplémentaires pour récupérer le gardien français gratuitement. Maignan espère sans doute que le dossier se débloque dès l'hiver prochain pour retrouver l'Europe en début d'année 2026 et découvrir la Premier League. Il pourrait être accompagné de Marc Guéhi, le défenseur de Crystal Palace. Lui aussi libre en juin prochain, l'international anglais a annoncé son refus de prolonger chez les Eagles. Guéhi avait failli signer à Liverpool l'été dernier.