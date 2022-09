Le coup de génie de Cristiano Ronaldo au mercato

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Après avoir lourdement insisté pour partir de Manchester United, Cristiano Ronaldo a obtenu ce qu'il voulait des Red Devils, et compte finalement rester dans une équipe qui a changé de visage.

Un retour à l’entrainement différé de 15 jours, un agent qui fait le tour de l’Europe pour lui trouver un nouveau club, un statut de remplaçant dont il s’agace subrepticement, Cristiano Ronaldo a vécu un été incroyablement compliqué. En dehors d’une folie pour rejoindre le championnat turc où plusieurs clubs rêvent de lui, le Portugais s’est fait une raison et il va passer la saison à Manchester United. Pas de Ligue des Champions au programme donc pour celui qui incarne cette compétition, et ne l’avait bien évidemment jamais manqué dans sa carrière depuis sa première participation. C’est Lionel Messi qui se frotte les mains, le rang de meilleur buteur de cette épreuve étant très disputé entre les deux.

Le nouveau Manchester plait à Cristiano

Désormais, CR7 va devoir faire le vide dans sa tête et se concentrer sur la saison qui a débuté de façon bizarre à Manchester United. Après deux défaites spectaculaires, les Red Devils ont redressé la barre avec une belle série, qui fait suite à une fin de mercato très alléchante. De quoi calmer les nerfs des supporters, qui commençaient à s’en prendre sérieusement à la famille Glazer et à la direction, mais aussi forcément du quintuple Ballon d’Or. Le départ de Cristiano Ronaldo aurait tout de même fait très mal à Manchester United, puisque le Portugais est toujours aussi apprécié par les fans, en témoignent les chants de soutien à son endroit lors des derniers matchs.

Et selon le site spécialisé sur l’actualité des Red Devils United Focus, rester à Manchester United faisait bien partie des plans possibles de Cristiano Ronaldo. Cette possibilité n’était toutefois envisageable qu’en cas de changement radical cet été. Et l’ancienne légende du Real Madrid a été écoutée, puisque MU s’est payé un manager de premier choix avec Erik Ten Hag, des recrues importantes comme Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen et Casemiro, ainsi que des changements majeurs comme la disparition d’Harry Maguire du 11 de départ, et la mise en avant de Raphaël Varane comme patron de la défense. Varane, Casemiro, ce MU à la sauce Real Madrid a fini par convaincre Cristiano Ronaldo de rester, car le Board d’United lui a donné ce qu’il voulait. Pas la Ligue des Champions, puisque c’était impossible, mais une équipe capable de gagner des titres ou de se battre réellement pour les premières places. Une équipe neuve qui laisse à penser que, si CR7 est annoncé « coincé » à Manchester United, l’équipe a bien changé et Cristiano Ronaldo l'a joué fine pour obtenir ce qu'il voulait cet été.