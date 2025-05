Le chouchou de l'OM viré d'Italie

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Après avoir manqué de se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine, la Lazio Rome doit désormais s'activer pour alléger sa masse salariale. En ce sens, Mattéo Guendouzi est poussé dehors afin de récolter des fonds.

La Lazio Rome peut avoir beaucoup de regrets. Pendant une grande partie de la saison, les hommes de Marco Baroni ont été en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Mais à cause de résultats trop irréguliers lors de la deuxième moitié de saison, le pensionnaire du Stadio Olimpico a grillé tous ses jokers et a terminé l'exercice à la 7e place de Serie A. Une position qui ne qualifie la Lazio pour aucune compétition européenne, au grand désarroi de la direction du club.

Cette dernière aurait pu engranger environ 15 millions d'euros en cas de sixième place en championnat, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence. Désormais, les décideurs du club biancocelesti n'ont plus le choix et doivent se séparer d'éléments importants pour assurer la survie des finances du club. Mattéo Guendouzi, joueur majeur de l'effectif, va en faire les frais.

Mattéo Guendouzi bientôt remercié ?

Comme l'indique TuttoMercatoWeb, la Lazio Rome est influencée par sa non-qualification pour une compétition européenne. Une situation délicate que partage ainsi Mattéo Guendouzi. L'international français est poussé vers la sortie, bien qu'il sorte d'une très bonne saison sur le plan individuel. Le club de la capitale italienne évalue désormais un transfert de son milieu de terrain afin de renflouer les caisses et le marché des transferts est l'occasion parfaite.

Quant à Guendouzi, l'ancien Marseillais ne manque de pas de sollicitations. Il y a plusieurs semaines, la presse italienne évoquait des intérêts venus de Premier League. Un état de fait qui assure à la Lazio Rome une belle entrée d'argent si son transfert se conclut. Pour rappel, Transfermarkt évalue Mattéo Guendouzi à 35 millions d'euros, mais depuis la septième place acquise en fin de saison, sa valeur a sûrement été revue à la baisse.