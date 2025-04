Guendouzi quitte Rome, il a trouvé mieux

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Auteur d’une belle saison sous les couleurs de la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi attise les convoitises de Newcastle. Eddie Howe, l’entraineur des Magpies, est impressionné par ses qualités techniques, tactiques et physiques et veut en faire une recrue estivale.

La saison que réalise Mattéo Guendouzi est marquée par sa régularité au haut niveau. Titularisé systématiquement avec la Lazio Rome sauf lors de ses rares absences pour pépin physique, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est également un élément de choix dans l’équipe de France de Didier Deschamps. Forcément, un tel enchainement des matchs à un niveau élevé attire le regard des clubs européens. Dans le lot, on retrouve notamment Newcastle, comme l’indique Transferfeed. Les Magpies sont encore en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions et aspirent à renforcer leur milieu de terrain avec le joueur de Serie A.

Guendouzi, un retour en Premier League ?

Guendouzi reste à la Lazio et refuse toutes les offres https://t.co/jTsiU9nfyX — Foot01.com (@Foot01_com) April 20, 2025

Le départ de Mattéo Guendouzi est fortement conditionné au classement final de la Lazio Rome. Les hommes de Marco Baroni sont à 4 points de la 4e place, synonyme de Ligue des champions la saison prochaine. Toutefois, un échec pour se qualifier dans la plus prestigieuse des compétitions pourrait contraindre le milieu de terrain tricolore à chercher un projet plus ambitieux ailleurs. La Lazio ne serait alors pas contre le vendre, mais pour au moins 25 millions d’euros. Des broutilles pour Newcastle et sa superpuissance financière.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Serie A cette saison, Mattéo Guendouzi pourrait donc faire son retour en Premier League si l’intérêt de Newcastle se concrétisait. Les Magpies ont un besoin urgent de recruter dans l’entrejeu pour préparer au mieux la saison prochaine et ses échéances européennes. Surtout à l'heure où un départ de Bruno Guimaraes en fin de saison est de plus en plus probable.