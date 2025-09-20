ICONSPORT_271029_0431

Le Barça menace le PSG pour cet international français

Mercato20 sept. , 11:00
parMehdi Lunay
En quête de renforts à moindre coût, le FC Barcelone cible Dayot Upamecano pour l'été prochain. Le Français sera alors en fin de contrat au Bayern Munich. Néanmoins, la concurrence est rude dans ce dossier avec le PSG et le Real Madrid.
Après plusieurs années difficiles, le FC Barcelone est redevenu un poids lourd sur le plan sportif. Champion d'Espagne en titre, le Barça fait partie des grands favoris au sacre en Ligue des champions. Toutefois, ce retour en forme ne s'est pas accompagné de finances plus saines. Le club catalan reste encore très endetté et il ne peut réaliser tous les transferts possibles au mercato. A l'instar des années précédentes, les dirigeants blaugrana se concentrent sur les joueurs en fin de contrat. A ce titre, Dayot Upamecano est leur prochaine cible.

Le Barça rêve en grand à Munich

Selon le site Carpetas Blaugranas, le Barça vise le transfert du défenseur français l'été prochain quand son contrat au Bayern expirera. Ce serait un véritable exploit puisque deux clubs sont bien plus avancés dans ce dossier : le PSG et le Real Madrid. Le rival madrilène serait même proche d'un accord avec le joueur passé par le centre de formation de Valenciennes il y a une décennie. Barcelone n'en démord pas et entend recruter Upamecano, y compris en payant un transfert.
En Catalogne, on pense faire plier le Bayern et surtout devancer la concurrence avec le paiement d'une petite indemnité en janvier prochain. Upamecano est une cible prioritaire. Hansi Flick le réclame lui-même. L'entraîneur allemand avait connu le joueur lors de ses 6 derniers mois au Bayern en 2021. Il aime le profil du Français, solide dans les duels et très bon dans l'anticipation.
D. Upamecano

D. Upamecano

FranceFrance Âge 26 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Une arrivée libre et gratuite du défenseur de l'Equipe de France permettrait aussi de débloquer d'autres dossiers. Carpetas Blaugranas avance que le Barça convoite un autre taulier bavarois en la personne d'Harry Kane, perçu comme le remplaçant naturel de Robert Lewandowski. Cependant, l'Anglais aura un certain coût puisque son contrat expire en 2027.
Derniers commentaires

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Il ne faut pas s'enflammer! Le nombre d'absents est important .Marseille est meilleur que l'an passé.Il va falloir etre efficace devant mais on doit s'imposer

OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!!!!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Brisard voilà l'arbitre pro-Paris : La saison passée : Nice/PSG (1-1) avec un penalty oublié à Dembélé en fin de match et un double carton jaune à Hakimi et Marquinhos plus que douteux, alors que Dante, qui avait fait une grosse faute sur Hakimi, n'avait pas été averti. Avant ça PSG/Montpellier : carton à Neymar, la raison Kimpembé lui a demandé "Sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu'il (Neymar) avait chambré l’adversaire, donc il a reçu un carton.» Une première en Europe. Brisard n'a dirigé qu'un seul PSG/OM. En 2020 les Marseillais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Florian Thauvin. 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués. Record au 21ème siècle. 24 matchs du PSG dont 4 défaites. 23 matchs de l'OM dont 2 défaites.

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour

Chacun son choix , chacun sa route ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

