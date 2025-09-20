Le Barça menace le PSG pour cet international français

En quête de renforts à moindre coût, le FC Barcelone cible Dayot Upamecano pour l'été prochain. Le Français sera alors en fin de contrat au Bayern Munich. Néanmoins, la concurrence est rude dans ce dossier avec le PSG et le Real Madrid.

Après plusieurs années difficiles, le FC Barcelone est redevenu un poids lourd sur le plan sportif. Champion d' Espagne en titre, le Barça fait partie des grands favoris au sacre en Ligue des champions. Toutefois, ce retour en forme ne s'est pas accompagné de finances plus saines. Le club catalan reste encore très endetté et il ne peut réaliser tous les transferts possibles au mercato. A l'instar des années précédentes, les dirigeants blaugrana se concentrent sur les joueurs en fin de contrat. A ce titre, Dayot Upamecano est leur prochaine cible.

Le Barça rêve en grand à Munich

Carpetas Blaugranas, le Barça vise le transfert du défenseur français l'été prochain quand son contrat au Bayern expirera. Ce serait un véritable exploit puisque deux clubs sont bien plus avancés dans ce dossier : le Selon le site, le Barça vise le transfert du défenseur français l'été prochain quand son contrat au Bayern expirera. Ce serait un véritable exploit puisque deux clubs sont bien plus avancés dans ce dossier : le PSG et le Real Madrid. Le rival madrilène serait même proche d'un accord avec le joueur passé par le centre de formation de Valenciennes il y a une décennie. Barcelone n'en démord pas et entend recruter Upamecano, y compris en payant un transfert.

En Catalogne, on pense faire plier le Bayern et surtout devancer la concurrence avec le paiement d'une petite indemnité en janvier prochain. Upamecano est une cible prioritaire. Hansi Flick le réclame lui-même. L'entraîneur allemand avait connu le joueur lors de ses 6 derniers mois au Bayern en 2021. Il aime le profil du Français, solide dans les duels et très bon dans l'anticipation.

D. Upamecano France • Âge 26 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Une arrivée libre et gratuite du défenseur de l'Equipe de France permettrait aussi de débloquer d'autres dossiers. Carpetas Blaugranas avance que le Barça convoite un autre taulier bavarois en la personne d'Harry Kane, perçu comme le remplaçant naturel de Robert Lewandowski. Cependant, l'Anglais aura un certain coût puisque son contrat expire en 2027.