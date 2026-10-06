Le Barça fait son PSG, tout le monde prolonge !

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Foot 01, pourquoi vous n'avez pas mis cherki dans votre sondage ? Ou une case "autre"?
Tu ne fais pas la grève des lycées aujourd'hui ?
J'ai l'impression qu'il ne savait pas quoi faire du ballon hier soir
Qui sors tu du groupe actuel devant au profit d'Ekitike? C'est ca la question... Lepaul mais je vois que lui hein...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
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|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
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|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
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|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨🔵🔴 Raphinha has signed new contract at Barcelona until June 2030! All approved, closed with his camp and lawyers. New deal done and sealed. Official announcement and ceremony can take place this week; on Friday, if all goes to plan with documents.