Le Barça fait son PSG, tout le monde prolonge !

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Mercato
parGuillaume Conte
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Leader et nouveau capitaine du FC Barcelone, Raphina marche sur l'eau et va signer sa deuxième prolongation en 18 mois au Barça, de quoi l'emmener vers une fin de carrière en Catalogne.
A la manière du PSG, le FC Barcelone empile les prolongations de ses joueurs pour éviter qu’ils ne se retrouvent dans une situation où ils entament leur dernière année de contrat. La saison dernière, le club catalan avait fait très fort en prolongeant sur la durée des joueurs comme Lamine Yamal, Fermin Lopez, Pau Cubarsi et Eric Garcia, pour conserver au total neuf joueurs sur la durée.

Un seul joueur en fin de contrat dans l'effectif du Barça

Mais pendant cette trêve internationale, Mundo Deportivo annonce que trois éléments ont trouvé un accord pour prolonger leur contrat en raison de leur très bon début de saison. Et dans ce lot, on retrouve encore une fois Raphinha, intenable en ce début de saison, et qui en profite pour s’engager cette fois-ci jusqu’en 2030 avec le club blaugrana. Cela emmènera l’ancien rennais jusqu’à ses 34 ans s’il va au bout de son contrat, alors qu’il est dans la forme de sa vie actuellement. L'accord est trouvé et selon Fabrizio Romano, le contrat sera signé ce vendredi.
Marc Bernal et Xavi Espart ont également trouvé un accord pour signer un nouveau contrat, signe que Deco, le directeur sportif du club catalan, ne s’ennuie pas en ce début de saison pour blinder ses meilleurs joueurs. Avant la trêve, c’est le jeune et prometteur Hamza Abdelkarim qui s’était engagé sur le long terme, après sa Coupe du monde avec l’Egypte et sa bonne préparation avec le FC Barcelone.
Dans tout l’effectif blaugrana, il n’y a désormais qu’un seul joueur qui terminera son contrat au mois de juin 2027. Il s’agit du vétéran Wojciech Szczęsny, qui sait déjà qu’il quittera Barcelone à l’issue de cette saison. Un effectif bien rodé, jeune et de qualité, et aucune porte ouverte pour un départ pour les joueurs sous les ordres d’Hansi Flick.
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