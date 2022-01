Le Barça et le PSG se disent oui, Xavi ne rigole plus

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone et le PSG ont négocié discrètement le transfert de Layvin Kurzawa cet hiver. Mais Xavi est bien parti pour faire s'écrouler le château de cartes.

Le FC Barcelone a noté un sérieux problème sur l’aile gauche de sa défense et se tourne vers le Paris SG pour le régler. En effet, le club catalan a toujours la mobylette Jordi Alba sous le coude, mais Junior Firpo a rejoint Leeds et le jeune Alejandro Balde est jugé trop frêle pour être le numéro 2 à ce poste d’arrière gauche. Résultat, le PSG a été contacté pour discuter des modalités de l’arrivée de Layvin Kurzawa. Le défenseur parisien ne bénéficie d’aucun temps de jeu sous Mauricio Pochettino, et il semble désormais avoir accepté la possibilité de partir dès cet hiver. Même s’ils sont très souvent ennemis sur le terrain comme en dehors, le PSG et le Barça sont aussi capables de s’entendre si l’intérêt est commun. Un transfert de l’ordre de 5 millions d’euros est visiblement capable de mettre tout le monde d’accord. Joan Laporta comme Nasser Al-Khelaïfi estiment que le prix est juste, et le joueur semble vouloir redonner un nouvel élan dans sa carrière.

Xavi préfère José Luis Gaya à Layvin Kurzawa

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Layvin Kurzawa (@kurzawa)

L’idée d’aller au Barça, qui le suit depuis quelques temps déjà, a du sens pour lui, et même s’il devra faire un effort sur son salaire, le rebond est intéressant à 29 ans. Mais il y a un gros hic. Ce recrutement doit avoir l’aval sportif de Xavi, qui n’a pas forcément le même avis que ses dirigeants. Le nouveau coach du club catalan ne ferme pas totalement la porte à l’arrivée de l’international français, mais a une préférence qui se nomme José Luis Gaya. Le défenseur du FC Valence sera selon Xavi un bien meilleur concurrent à Jordi Alba que Layvin Kurzawa, qui risque d’arriver totalement hors de forme. Bien évidement, le coût n’est pas le même, puisqu’il en coûtera 20 millions d’euros pour faire venir Gaya au Barça. Mais pour le moment, si Xavi continue d’afficher une volonté aussi ferme, il y a de grandes chances que le club culé essaye de trouver un accord avec le FC Valence avant de tenter concrètement sa chance avec le PSG.