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L’ASSE tremble, Stassin entre l’OL et Rennes !

Mercato05 mai , 12:40
parCorentin Facy
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Meilleur buteur de l’ASSE avec 10 buts en Ligue 2 cette saison, Lucas Stassin a peu de chances de rester à Saint-Etienne en cas de non-montée en Ligue 1. De quoi susciter l’intérêt de l’OL et du Stade Rennais.
Très performant en Ligue 1 la saison dernière, Lucas Stassin avait demandé son départ lors du mercato estival. Pour l’international belge, il n’était pas concevable de poursuivre sa carrière en deuxième division à seulement 21 ans et à un an de la Coupe du monde. L’AS Saint-Etienne s’est néanmoins montrée très ferme avec son grand espoir belge, refusant toutes les offres y compris certaines très importantes à hauteur de plus de 30 millions d’euros en provenance de l’Allemagne et du Paris FC. Un an plus tard, la situation est globalement similaire pour Lucas Stassin.
A deux ans de la fin de son contrat (juin 2028), le Belge demandera à partir si l’ASSE n’accède pas à la Ligue 1. Une situation suivie de près par plusieurs club de l’élite selon les informations relayées par le site Les Transferts. L’Olympique Lyonnais fait partie des clubs intéressés par l’avant-centre d’1m83. Le club rhodanien n’est pas certain de recruter définitivement Roman Yaremchuk malgré la bonne fin de saison de l’Ukrainien, tandis qu’Endrick a de fortes chances de repartir au Real Madrid.
Il va donc falloir recruter à Lyon et plus encore en cas de qualification en Ligue des Champions et Lucas Stassin plaît à Paulo Fonseca ainsi qu’au responsable du recrutement Matthieu Louis-Jean. L’OL n’est pas le seul club intéressé en Ligue 1. Déjà sur les rangs il y a un an, le Stade Rennais est toujours là. Le club breton est chaud à l’idée de revenir à la charge pour recruter Lucas Stassin, notamment en cas de départ de Breel Embolo ou surtout d’Esteban Lepaul.
Le meilleur buteur de Ligue 1 est très convoité, notamment par BlueCo dans le cadre d’un potentiel transfert à Strasbourg avant pourquoi pas de l’envoyer à Chelsea. Lucas Stassin est perçu par Franck Haise comme le successeur idéal d’Esteban Lepaul en cas de départ de ce dernier. Reste à connaître les exigences de l’ASSE, qui a prouvé l’été dernier qu’il était très difficile en affaires. Même en cas de nouvelle saison en Ligue 2, Saint-Etienne pourrait volontairement fixé un prix très élevé pour éloigner les courtisans du Belge. Mais à deux ans de la fin du contrat de Lucas Stassin, cette stratégie pourrait s’avérer risquée et profiter aux courtisans de l’attaquant forézien.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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