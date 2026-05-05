L’ASSE tremble, Stassin entre l’OL et Rennes !

Meilleur buteur de l’ASSE avec 10 buts en Ligue 2 cette saison, Lucas Stassin a peu de chances de rester à Saint-Etienne en cas de non-montée en Ligue 1. De quoi susciter l’intérêt de l’OL et du Stade Rennais.

Très performant en Ligue 1 la saison dernière, Lucas Stassin avait demandé son départ lors du mercato estival . Pour l’international belge, il n’était pas concevable de poursuivre sa carrière en deuxième division à seulement 21 ans et à un an de la Coupe du monde. L’AS Saint-Etienne s’est néanmoins montrée très ferme avec son grand espoir belge, refusant toutes les offres y compris certaines très importantes à hauteur de plus de 30 millions d’euros en provenance de l’Allemagne et du Paris FC. Un an plus tard, la situation est globalement similaire pour Lucas Stassin.

A deux ans de la fin de son contrat (juin 2028), le Belge demandera à partir si l’ASSE n’accède pas à la Ligue 1. Une situation suivie de près par plusieurs club de l’élite selon les informations relayées par le site Les Transferts. L’Olympique Lyonnais fait partie des clubs intéressés par l’avant-centre d’1m83. Le club rhodanien n’est pas certain de recruter définitivement Roman Yaremchuk malgré la bonne fin de saison de l’Ukrainien, tandis qu’Endrick a de fortes chances de repartir au Real Madrid.

Il va donc falloir recruter à Lyon et plus encore en cas de qualification en Ligue des Champions et Lucas Stassin plaît à Paulo Fonseca ainsi qu’au responsable du recrutement Matthieu Louis-Jean. L’OL n’est pas le seul club intéressé en Ligue 1. Déjà sur les rangs il y a un an, le Stade Rennais est toujours là. Le club breton est chaud à l’idée de revenir à la charge pour recruter Lucas Stassin, notamment en cas de départ de Breel Embolo ou surtout d’Esteban Lepaul.

Le meilleur buteur de Ligue 1 est très convoité, notamment par BlueCo dans le cadre d’un potentiel transfert à Strasbourg avant pourquoi pas de l’envoyer à Chelsea. Lucas Stassin est perçu par Franck Haise comme le successeur idéal d’Esteban Lepaul en cas de départ de ce dernier. Reste à connaître les exigences de l’ASSE, qui a prouvé l’été dernier qu’il était très difficile en affaires. Même en cas de nouvelle saison en Ligue 2, Saint-Etienne pourrait volontairement fixé un prix très élevé pour éloigner les courtisans du Belge. Mais à deux ans de la fin du contrat de Lucas Stassin, cette stratégie pourrait s’avérer risquée et profiter aux courtisans de l’attaquant forézien.