OL : Stassin à Lyon, la réponse est tombée

A deux ans de la fin de son contrat avec l'ASSE, Lucas Stassin suscite de l'intérêt et le nom de l'OL a été cité comme un possible point de chute.

La saison passée, et même si cela n'avait pas empêché la descente de l'AS Saint-Etienne, Lucas Stassin avait joué un sale tour à l'Olympique Lyonnais. Signant un doublé, alors qu'il aurait pu être expulsé, l'attaquant belge des Verts avait permis à l'ASSE de gagner le derby dans un Geoffroy-Guichard bouillant. Un an plus tard, Stassin peut remonter en Ligue 1 avec les Verts, mais un départ du Forez est également envisagé. Ces derniers jours, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux concernant le possible intérêt de l'OL pour son ancien bourreau. Disponible pour 15 millions d'euros, Lucas Stassin a un vrai potentiel susceptible d'attirer des clubs de Ligue 1. Et en dehors de la rivalité éternelle entre les deux voisins, voir l'attaquant de 21 ans rejoindre Lyon ne serait pas une erreur manifeste pour les deux parties. Cependant, du côté de Lyon, on a réglé l'affaire.

Stassin trop cher pour l'OL