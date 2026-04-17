L'ASSE négocie pour garder Lucas Stassin
Lucas Stassin à l'OL ?

OL : Stassin à Lyon, la réponse est tombée

OL17 avr. , 13:00
parClaude Dautel
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A deux ans de la fin de son contrat avec l'ASSE, Lucas Stassin suscite de l'intérêt et le nom de l'OL a été cité comme un possible point de chute.
La saison passée, et même si cela n'avait pas empêché la descente de l'AS Saint-Etienne, Lucas Stassin avait joué un sale tour à l'Olympique Lyonnais. Signant un doublé, alors qu'il aurait pu être expulsé, l'attaquant belge des Verts avait permis à l'ASSE de gagner le derby dans un Geoffroy-Guichard bouillant. Un an plus tard, Stassin peut remonter en Ligue 1 avec les Verts, mais un départ du Forez est également envisagé. Ces derniers jours, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux concernant le possible intérêt de l'OL pour son ancien bourreau. Disponible pour 15 millions d'euros, Lucas Stassin a un vrai potentiel susceptible d'attirer des clubs de Ligue 1. Et en dehors de la rivalité éternelle entre les deux voisins, voir l'attaquant de 21 ans rejoindre Lyon ne serait pas une erreur manifeste pour les deux parties. Cependant, du côté de Lyon, on a réglé l'affaire.

Stassin trop cher pour l'OL

Se confiant à But, une source proche du dossier a clairement fait savoir que l'Olympique Lyonnais avait d'autres idées en tête que de recruter Lucas Stassin, aussi doué soit-il et surtout l'OL ne peut actuellement pas dépenser autant d'argent sur un seul joueur. « Lyon n’a pas les moyens, ils sont en plein processus de vente », a indiqué cette source au média. Pour peu que cet intérêt de Lyon pour l'avant-centre belge ait été réel, cette piste est donc d'ores et déjà totalement écartée. De son côté, Lucas Stassin n'a encore rien décidé au moment où l'on a appris cette semaine par Mohamed Toubache-Ter que le board stéphanois préparait une offre de prolongation à son attaquant vedette une fois que la montée en Ligue 1 sera définitivement assurée. L'an dernier, après la relégation, Stassin avait voulu partir de force, mais l'ASSE avait refusé de lui donner un bon de sortie. Qu'en sera-t-il cet été ?
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Ligue 1

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4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
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49291541050437
8
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9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
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14
Le Havre
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17
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18
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