ICONSPORT_276431_0294

L’ASSE et Rennes en guerre pour Emirhan Yiğit

Mercato08 nov. , 19:30
parGuillaume Conte
0
Malgré une division d'écart, Rennes et l'ASSE sont à la lutte pour un prometteur joueur turc de seulement 19 ans. 
La Turquie regorge de talents prometteurs, et la France ne compte pas tous les laisser passer. Notamment lors du prochain mercato. Le Real Madrid ou la Juventus bénéficient actuellement de joueurs majeurs comme Arda Güler et Kenan Yildiz, mais Rennes et Saint-Etienne sont à la lutte pour un très jeune élément qui se fait remarquer dans le Bosphore. 
Il s’agit du jeune Emirhan Yiğit, qui a brillé en début de saison avec les jeunes de Kasimpasa, et oeuvre désormais chez les grands. A 19 ans, cet ailier de poche natif d’Istanbul enchaine les buts au point d’avoir fait son apparition en Coupe de Turquie chez les pros. Son potentiel est jugé comme très important et cela explique pourquoi, selon Top Mercato, Rennes et l’ASSE sont à la lutte pour s’offrir ses services dès le mois de janvier. 
Intégrer un très jeune joueur au coeur de l’hiver est toujours compliqué, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais Rennes a déjà un historique chargé avec les joueurs turcs, même si les sollicitations n’ont pas toujours fonctionné. De son côté, l’ASSE peut mettre les moyens financiers pour s’aligner s’il juge que le pari vaut le coup d’être tenté. Et surtout, les Verts peuvent plus facilement garantir un peu de temps de jeu à Emirhan Yiğit. 
Un joueur qui pourrait donc bouger cet hiver, car même si les destinations en France peuvent encore évoluer, de nombreux clubs européens se sont renseignés à son sujet. C’est le cas de plusieurs grands clubs turcs, mais aussi d’équipes en Allemagne, en Espagne et même Leeds en Premier League. De quoi promettre une belle bataille pour un élément encore inconnu en France, mais pour les recruteurs de deux formations qui ont les moyens et des ambitions pour les années à venir. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_180997_0080
OM

Officiel : L’OM annonce l’arrivée d’un renfort

ICONSPORT_276526_0210
OM

OM : De Zerbi ne comprend pas

ICONSPORT_271844_0114
LOSC

Giroud malheureux à Lille, Genesio intervient

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée

Fil Info

21:30
Officiel : L’OM annonce l’arrivée d’un renfort
21:22
OM : De Zerbi ne comprend pas
21:00
Giroud malheureux à Lille, Genesio intervient
20:57
L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée
20:56
L1 : Le Havre frustre Nantes sur le gong
20:37
Ang : Sunderland freine l'avancée d'Arsenal
20:30
Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué
20:09
Monaco - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)
20:00
OL : Tolisso revient pour le PSG, Fonseca est embêté

Derniers commentaires

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Non, un jeune joueur avec lequel on a trop tiré sur la corde...

Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi

qd t achetes un joueur a 50M ou 90M t as qd meme plus de chance de tomber sur un bon joueur que sur un Satriano ! enfin. je pense

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Un joueur fragile comme fekir

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

C est vrai que vermeen est tres bon au milieu mais je comprends pas pk il a pas joué contre l Atalanta. Les errements de de zerbi ...

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Vous avez gagné plus de 100M avec le mondial des clubs c'est certain. Ce qui est aussi certain, c'est que les blessures à répétition de vos joueurs sont normales ou logiques, avec 2 semaines de repos à l'inter saison . Les joueurs passent à la caisse maintenant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Paris Saint Germain
241173121912
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading