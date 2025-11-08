L’ASSE et Rennes en guerre pour Emirhan Yiğit

Malgré une division d'écart, Rennes et l'ASSE sont à la lutte pour un prometteur joueur turc de seulement 19 ans.

La Turquie regorge de talents prometteurs, et la France ne compte pas tous les laisser passer. Notamment lors du prochain mercato . Le Real Madrid ou la Juventus bénéficient actuellement de joueurs majeurs comme Arda Güler et Kenan Yildiz, mais Rennes et Saint-Etienne sont à la lutte pour un très jeune élément qui se fait remarquer dans le Bosphore.

Il s’agit du jeune Emirhan Yiğit, qui a brillé en début de saison avec les jeunes de Kasimpasa, et oeuvre désormais chez les grands. A 19 ans, cet ailier de poche natif d’Istanbul enchaine les buts au point d’avoir fait son apparition en Coupe de Turquie chez les pros. Son potentiel est jugé comme très important et cela explique pourquoi, selon Top Mercato, Rennes et l’ASSE sont à la lutte pour s’offrir ses services dès le mois de janvier.

Intégrer un très jeune joueur au coeur de l’hiver est toujours compliqué, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais Rennes a déjà un historique chargé avec les joueurs turcs, même si les sollicitations n’ont pas toujours fonctionné. De son côté, l’ASSE peut mettre les moyens financiers pour s’aligner s’il juge que le pari vaut le coup d’être tenté. Et surtout, les Verts peuvent plus facilement garantir un peu de temps de jeu à Emirhan Yiğit.

Un joueur qui pourrait donc bouger cet hiver, car même si les destinations en France peuvent encore évoluer, de nombreux clubs européens se sont renseignés à son sujet. C’est le cas de plusieurs grands clubs turcs, mais aussi d’équipes en Allemagne, en Espagne et même Leeds en Premier League. De quoi promettre une belle bataille pour un élément encore inconnu en France, mais pour les recruteurs de deux formations qui ont les moyens et des ambitions pour les années à venir.