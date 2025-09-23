L'Angleterre se fâche, le Real touche 50 millions d'euros

Vendu par le Real Madrid à Côme à l’été 2024, Nico Paz brille en Série A. De quoi attiser de nombreuses convoitises, notamment en Premier League, où certains cadors souhaitent le récupérer.

Déjà auteur de 2 buts et 3 passes décisives en Série A depuis le début de la saison, Nico Paz est en train de confirmer après son excellent exercice en 2024-2025. Dans une position de meneur de jeu ou de milieu relayeur, l’international argentin formé au Real Madrid a mis tout le monde d’accord sous les couleurs de Côme. Dirigé par Cesc Fabregas, le joueur de seulement 21 ans attire déjà le regard des meilleurs clubs européens. Tandis que le Real Madrid a la possibilité de le faire revenir pour seulement 10 millions d’euros, c’est en Premier League que pourrait s’écrire son avenir selon le site Defensa Central.

Et pour cause, le média spécialisé dans l’actualité du Real Madrid explique que plusieurs cadors anglais dont l’identité n’a pas encore filtré sont bouillants à l’idée de faire venir Nico Paz. Et les enchères pourraient monter très haut puisque l’on évoque déjà un possible transfert à hauteur de 100 millions d’euros. Dans ce cas de figure, le Real Madrid récupèrerait 50 millions d’euros dans la mesure où le club de la Casa Blanca touchera 50% de la future vente de Nico Paz.

Autant dire qu’un éventuel transfert du joueur né à Santa Cruz l’été prochain pourrait faire les affaires de Côme et du Real Madrid sur le plan financier. La question est maintenant de savoir quels sont les clubs intéressés par le milieu argentin d’1m86, et si ce dernier sera enclin à l’idée de rejoindre la Premier League. Car le joueur s’éclate à Côme et avait peut-être dans un coin de la tête l’objectif de revenir au Real Madrid pour s’y imposer comme un titulaire. Ce qui ne serait pas le cas en cas de transfert en Angleterre, un scénario dont rêve Florentino Pérez afin de toucher un gros chèque sans affaiblir pour autant son effectif actuel.