La Roma gagne 24 ME faciles à Wembley

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, Sunderland a gagné la finale des play-offs de Championship pour valider sa remontée en Premier League. Un succès influencé par des Français, Regis Le Bris et Enzo Le Fée. La réussite du milieu fait les affaires de la Roma sur le plan financier.

Une place forte du football anglais fait son retour dans l'élite. Rival et voisin de Newcastle, Sunderland jouera en Premier League la saison prochaine. C'est une première depuis 8 ans. Une réussite due à un bel effectif guidé par l'entraîneur français Régis Le Bris, à Jobe Bellingham (petit frère du Madrilène) ou encore à Enzo Le Fée. L'ancien milieu de Lorient et de Rennes est arrivé chez les Black Cats en janvier dernier. Il a été prêté par la Roma où il ne s'imposait pas malgré trois entraîneurs différents. Relancé en Angleterre, il va pouvoir découvrir la Premier League.

Le Fée à Sunderland pour 24 millions d'euros

En effet, la victoire acquise contre Sheffield United en finale de play-offs samedi après-midi lui permet d'être transféré définitivement à Sunderland. Comme le révèle le site Tuttomercato, deux clauses devaient être remplies pour que Le Fée quitte la Roma. Il devait jouer un nombre minimal de matchs avec le club anglais qu'il a déjà atteint et Sunderland devait monter en Premier League. Avec cette seconde condition réalisée, la Roma va immédiatement toucher 24 millions d'euros de la part des Black Cats (bonus compris).

Sunderland remonte en Premier League ! https://t.co/MbHcGPCLhG — Foot01.com (@Foot01_com) May 24, 2025

Une aubaine pour le club italien mais surtout pour Enzo Le Fée, lequel voulait de toute manière rester dans le nord de l'Angleterre avant d'aller à Wembley samedi. « Je veux rester à Sunderland l'année prochaine, c'est sûr. Le manager (Ranieri) voulait une équipe plus physique pour sortir l'équipe de la zone de relégation, donc je n'ai plus joué. J'étais prêt tout de suite, j'ai dit à mon agent que je voulais aider Sunderland et Le Bris à monter. J'ai aimé cet endroit dès le premier jour, dès la première séance d'entraînement. J'aime être sur le terrain. C'est ce qui m'a manqué à Rome », avait-il lâché aux médias anglais. Le jeune breton de 25 ans pourra faire admirer sa technique sur les plus belles pelouses du Royaume et surtout dans le meilleur championnat d'Europe, prisé de nombreux joueurs.