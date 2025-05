Sunderland remonte en Premier League ‍!

Entraînée par Régis Le Bris, l'équipe de Sunderland a remporté ce samedi le barrage d'accession en Premier League dans un stade de Wembley archi comble en battant Sheffield United (2-1).

Pourtant mené au score, le club qui appartient à Kyril Louis-Dreyfus a renversé la tendance grâce notamment à un but de Watson dans la toute fin du temps additionnel (90e+5). Objet du célèbre documentaire, Sunderland 'Til I Die, le club anglais retrouve la Premier League huit ans après avoir quitté l'élite du football anglais.



Sunderland are back in the Premier League 🤩 pic.twitter.com/IOabt3FpSe