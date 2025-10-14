La Juve pioche chez les anciens du PSG et de l’OM

La Juve a récemment connu un nouveau coup dur avec la blessure longue durée de Gleison Bremer. La Vieille Dame va activement lui chercher un remplaçant lors du marché des transferts hivernal.

Lors de la prochaine fenêtre de mercato, la Juve risque de faire parler d'elle. En défense, elle ne pourra pas faire avec les services de Gleison Bremer pendant quelques semaines. Un énorme coup dur pour les Piémontais. La direction sportive de la Juve est déjà au travail afin de lui trouver un remplaçant de qualité. Et le club italien pourrai bien finir par trouver son bonheur avec un ancien joueur du PSG, actuellement en Turquie du côté de Fenerbahce.

La Juve pense à deux profils en défense

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar est en effet une option crédible pour un recrutement cet hiver à la Juve. La Vieille Dame apprécie son expérience et sa connaissance du championnat italien. Un prêt pourrait notamment être proposé à la formation turque. Pas certain néanmoins que cela soit suffisant. Skriniar est un élément important de Fenerbahce et le voir partir en cours de saison serait bien surprenant.

J. Clauss France • Âge 33 • Défenseur Coupe de France Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A noter que la Juve cherche aussi un joueur pouvant occuper le poste de latéral droit. Les Bianconeri pourraient cette fois décider d'aller récupérer un ancien joueur passé par l'OM. Le profil de Jonathan Clauss plait effectivement beaucoup à la Juventus. A noter que la perpective d'une arrivée du Français en Italie est plus crédible que celle de Skriniar à l'heure actuelle. L'ancien Marseillais veut quitter les Aiglons et était proche de le faire l'été dernier. Il s'était mis d'accord avec le Bayer Leverkusen avant que son arrivée en Allemagne ne capote. Ce serait une belle occasion pour Clauss de s'imposer dans un club étranger, qui plus est à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Il pourrait aussi retrouver son ancien entraineur à l'OM, Igor Tudor, conscient de ses qualités et de son profil.