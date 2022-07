L1 : Seko Fofana, non au PSG, oui à Lens !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Ciblé par le PSG lors de ce mercato estival, Seko Fofana est finalement parti pour rester une saison de plus à Lens.

En quête de renforts au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà officialisé la venue de Vitinha en provenance du FC Porto pour 40 millions d’euros. Luis Campos ne devrait pas s’arrêter là puisque le Portugais aimerait recruter un second joueur dans ce secteur. Renato Sanches est sa priorité même si dans l’idéal, le PSG aimerait se délester d’un milieu de terrain avant d’en recruter un autre. Quoi qu’il en soit, Seko Fofana ne semble pas être une priorité du club parisien. Ciblé par Luis Campos il y a quelques semaines, le milieu du RC Lens est finalement parti pour rester chez les Sang et Or, à en croire les informations de la Voix du Nord. Le journal local affirme que l’intérêt du PSG devrait en rester là et ne sera pas matérialisé par une offre.

Seko Fofana parti pour rester à Lens ?

Bonne nouvelle pour les supporters de Lens, la tendance du moment est à un statut quo pour Seko Fofana, lequel a de grandes chances de rester une saison de plus dans le Nord. Inespéré pour Lens au vu de la saison stratosphérique réalisé par le capitaine lensois, courtisé en Italie, en Angleterre et par le PSG mais qui a finalement de bonnes chances de rester dans le Nord. Par ailleurs, la situation de Jonathan Clauss ne s’est pas non plus décantée au cours des dernières semaines. L’international français est surveillé par Chelsea ainsi que par l’Atlético de Madrid mais à ce jour, aucun des ces deux clubs n’a entamé de démarches concrètes pour s’offrir le défenseur droit de Lens, qui pourrait lui aussi rester. En revanche, la situation de Clauss est plus complexe à gérer pour le club lensois que celle de Fofana dans la mesure où le Français sera en fin de contrat dans un an. Quoi qu’il en soit, les dernières nouvelles sont plutôt réjouissantes pour Lens en ce début de mercato.