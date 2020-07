L1 : Sarr affole le mercato, l'OM et l'OL hors jeu !

Dans : Mercato.

Désireux de se renforcer en défense centrale cet été, Lyon et Marseille ont été associés de près ou de loin à Malang Sarr ces dernières semaines.

Officiellement libre après son départ confirmé par l’OGC Nice la semaine dernière, le défenseur français de 21 ans semble néanmoins plus proche de découvrir l’étranger que de s’engager en faveur de l’OL ou de l’OM. Et pour cause, Gianluca Di Marzio affirme que trois clubs italiens ont manifesté leur intérêt de manière concrète auprès du joueur afin de s’attacher ses services. Le dossier va rapidement devenir impossible pour Lyon et Marseille puisque l’Atalanta Bergame, destination très séduisante pour Malang Sarr, est notamment sur les rangs.

Grand adepte de la défense à trois, Gian Piero Gasperini a coché le nom de l’ancien Niçois afin de stabiliser davantage son arrière-garde. Mais il n’est pas le seul entraîneur de Série A à avoir eu cette bonne idée puisque le Torino et la Fiorentina sont également sur les rangs. Trois clubs qui seront évidemment prêts à offrir une belle prime à la signature à ce joueur libre doté d’un beau potentiel. Reste maintenant à voir si un club français se réveillera dans les semaines à venir afin de recruter Malang Sarr au nez et à la barbe des écuries transalpines. En Ligue 1, de nombreux clubs de haut-niveau cherchent à se renforcer en défense centrale : Marseille et Lyon donc, mais également Rennes, Monaco ou encore Lille, qui s’apprête à perdre Gabriel. Il suffit maintenant de voir si tous ces clubs apprécient le profil de Malang Sarr, jugé comme très prometteur mais dont les boulettes ont tout de même été nombreuses ces deux dernières années avec l’OGC Nice.