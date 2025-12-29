Nice officialise le départ de Franck Haise et la nomination de Claude Puel

L'OGC Nice a confirmé ce lundi le départ de Franck Haise et la nomination de Claude Puel au poste d'entraîneur.

« L’OGC Nice annonce la fin de sa collaboration avec Franck Haise, d’un commun accord. Ses adjoints, Lilian Nalis et Johann Ramaré, quittent également le club. « En accord avec le président Rivère et compte tenu de la situation sportive, nous avons choisi de mettre fin à mon mandat d’entraîneur de l’OGC Nice, et ceux de mes adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré », a déclaré Franck Haise. « Je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent chaque jour pour le club et souhaite au Gym, à ses supporters et à tout son environnement de renouer rapidement avec une dynamique sportive positive. »Dans un contexte sportif particulièrement difficile, l’OGC Nice a décidé de confier la direction de l’équipe première à Claude Puel jusqu'à la fin de la saison. Entraîneur expérimenté et fin connaisseur du club, Claude Puel, qui effectue ainsi son retour sur le banc niçois après son passage entre 2012 et 2016, entame dès aujourd'hui sa mission prioritaire de redresser les performances de l’équipe », indique le Gym.