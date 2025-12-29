puel est fier de son travail accompli a l ol iconsport noe 180812 79 10940329

Nice officialise le départ de Franck Haise et la nomination de Claude Puel

OGC Nice29 déc. , 12:10
parJérôme Capton
L'OGC Nice a confirmé ce lundi le départ de Franck Haise et la nomination de Claude Puel au poste d'entraîneur. 
« L’OGC Nice annonce la fin de sa collaboration avec Franck Haise, d’un commun accord. Ses adjoints, Lilian Nalis et Johann Ramaré, quittent également le club. « En accord avec le président Rivère et compte tenu de la situation sportive, nous avons choisi de mettre fin à mon mandat d’entraîneur de l’OGC Nice, et ceux de mes adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré », a déclaré Franck Haise. « Je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent chaque jour pour le club et souhaite au Gym, à ses supporters et à tout son environnement de renouer rapidement avec une dynamique sportive positive. »Dans un contexte sportif particulièrement difficile, l’OGC Nice a décidé de confier la direction de l’équipe première à Claude Puel jusqu'à la fin de la saison. Entraîneur expérimenté et fin connaisseur du club, Claude Puel, qui effectue ainsi son retour sur le banc niçois après son passage entre 2012 et 2016, entame dès aujourd'hui sa mission prioritaire de redresser les performances de l’équipe », indique le Gym. 
Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur

Profitons tant que nous le pouvons car sans Lucho j'ai peur pour nos ambitions, quand on voit le niveau des coachs actuels ca fait peur

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Une vraie chance pour la France pour le coup ❤️

OL : Endrick va faire pleurer les gardiens, la Ligue 1 est prévenue

Rage !

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

En plus de sa nationalité brésilienne, il a la nationalité portugaise depuis très longtemps. Il n'est pas considéré comme extracommunautaire.

« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts

Tati si beraldo part. . Il faut continuer a acheter jeune espoir de notre championnat....akliouche bouaddi aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading