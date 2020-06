OL-OM : Duel olympique pour Malang Sarr ?

Dans : Mercato.

Le mercato franco-français a ouvert ses portes début juin mais pour l’heure, l’OL et l’OM sont totalement inactifs.

Les choses pourraient toutefois évoluer dans les jours à venir puisque, comme c’est régulièrement le cas en période de mercato, Marseille et Lyon ont de grandes chances de se retrouver sur une cible commune. Et cela concerne un joueur évoluant dans le championnat de France puisque selon les informations obtenues par le journaliste Manu Lonjon, l’OL et l’OM font partie des trois clubs extrêmement intéressés par le profil de Malang Sarr, lequel sera en fin de contrat avec Nice le 30 juin prochain, et aura donc le luxe de signer dans le club de son choix cet été.

Le profil parfait... pour les deux clubs

L’intérêt de Marseille et de Lyon pour le prometteur défenseur de 21 ans n’est pas surprenant. Et pour cause, La Provence a indiqué dans son édition du jour que l’OM souhaitait recruter un défenseur central également capable de dépanner sur un côté de la défense. C’est précisément le cas de Malang Sarr, défenseur central de formation mais qui a évolué à de nombreuses reprises au poste de latéral gauche durant sa carrière niçoise. De son côté, Lyon souhaite recruter un défenseur central gaucher, jeune de préférence selon les récentes déclarations de Rudi Garcia. Malang Sarr coche là aussi toutes les cases. Autrement dit, c’est une belle lutte entre Marseille et Lyon à laquelle nous devrions assister dans les jours et les semaines à venir dans le but de décrocher la signature du futur ex-Niçois. Reste à voir quel est le club étranger intéressé. A priori, il y a de bonnes chances pour qu’il s’agisse d’un club de Bundesliga, comme cela avait été ébruité il y a quelques semaines maintenant…