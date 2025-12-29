Caen vire son entraîneur et nomme Gael Clichy

Le Stade Malherbe de Caen version Kylian Mbappé s'offre un nouveau licenciement. A l'heure où les joueurs du club de National reprenaient l'entraînement, le club normand a annoncé le départ de Maxime d'Ornano. Il est immédiatement remplacé par Gael Clichy, qui va connaître sa première expérience d’entraîneur principal.

« Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration avec Maxime d’Ornano, entraîneur de l’équipe première depuis le début de la saison. Malgré l’engagement dont il a fait preuve au quotidien, le Club a souhaité engager une nouvelle dynamique sportive pour la deuxième partie de saison. Le SM Caen remercie Maxime d’Ornano pour son investissement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », indique le SMC.