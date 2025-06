L1 ‍: Lille, Strasbourg, Rennes, ce buteur fait un carton

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle saison avec les Glasgow Rangers, Hamza Igamane attise les convoitises au mercato. De nombreux clubs de Ligue 1 sont très intéressés par l’attaquant marocain de 22 ans.

Auteur de 16 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Hamza Igamane s’est imposé comme un joueur capital des Glasgow Rangers. Le club écossais pourrait néanmoins perdre l’international marocain (1 sélection) lors de ce mercato estival. De nombreux clubs ont manifesté leur intérêt, y compris en Ligue 1 où la concurrence fait rage. Foot Mercato explique que Lille, qui vient de perdre Jonathan David et qui cherche un avant-centre pour compenser le départ de l’international canadien, est intéressé.

Jonathan David reçoit une offre monstrueuse https://t.co/6TqM5TFEgg — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2025

Même chose pour Strasbourg, qui souhaite conserver son attaquant star Emanuel Emegha mais qui se prépare, au cas où, à un potentiel départ du Néerlandais. Le Stade Rennais est exactement dans la même situation avec Arnaud Kalimuendo et a ciblé Hamza Igamane dans le cas où l’international espoirs français notamment courtisé par l’Eintracht Francfort viendrait à s’en aller. Il y a quelques semaines, Lens faisait aussi partie de la liste des clubs intéressés par Hamza Igamane. C’est moins le cas à présent puisque le dossier du buteur des Glasgow Rangers était surtout porté par l’ancien directeur sportif Diego Lopez, lequel a depuis quitté son poste.

Les clubs de Ligue 1 confrontés à la concurrence anglaise

Malgré ces multiples intérêts de clubs français, rien ne dit que le buteur marocain va poursuivre sa carrière en Ligue 1, car les intérêts vont bien au-delà de l’Hexagone. Le média spécialisé explique que West Ham, Everton et Brentford sont également sur les rangs pour accueillir un buteur qui a déjà tapé dans l’oeil de la Premier League. Quant au tarif du joueur, il reste pour l’instant secret mais au vu de la concurrence et de sa situation contractuelle (contrat jusqu’en 2029), on peut légitiment penser que le club qui voudra à tout prix s’offrir Hamza Igamane devra signer un joli chèque pour faire céder les Glasgow Rangers. Rennes, Strasbourg ou encore Lille sont donc prévenus.