L1 : Le mercato 2020 sera « irréel », sortez les mouchoirs

Dans : Mercato.

Comment vont se comporter les clubs français dans le prochain mercato ? La réponse n’est malheureusement pas réjouissante.

Le marché des transferts est parti sur les chapeaux de roues en France avec l’achat par le PSG de Mauro Icardi pour 50 ME au minimum. Cela risque toutefois d’être le seul dossier majeur de tout l’été. Le PSG comme les autres clubs français est en difficulté après l’interruption totale de la saison, et le but pour les formations de Ligue 1 est de vendre avant d’acheter éventuellement. Les transferts copieux, qui dépassent les 20 à 30 ME, seront très rares en Europe, et quasiment impossibles en France, prévient ainsi David Venditelli.



« A l’heure actuelle, tous les clubs européens discutent d’abord des opportunités d’échange. Il a toujours été difficile de faire aboutir ces opérations, mais on est dans une situation irréelle. Certains clubs auront du budget pour réaliser des transferts, mais il y aura beaucoup moins d’opérations supérieures à 20 ou 30 M€, qui étaient devenues courantes », a prévenu dans Le Parisien cet agent français bien implanté en Ligue 1 et en Europe. Un scénario qui ne surprendra personne, même si une fois encore, ce sont les moyens financiers des clubs anglais qui pourront débloquer la situation. Notamment en France, où des clubs comme l’OM, Bordeaux, Lille et Saint-Etienne, attendent véritablement des ventes avant de regarder ce qui pourrait être fait sur le plan des recrues. Un scénario habituel en France, mais encore plus prononcé que jamais désormais.