L1 : Fofana déprime à Lens, message envoyé au PSG

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG passe la vitesse supérieure sur le marché des transferts depuis quelques jours. Luis Campos et Christophe Galtier veulent vite sécuriser leur effectif pour la saison prochaine.

Dans la capitale, on travaille d'arrache-pied depuis quelques semaines. Le PSG, sous la houlette de Luis Campos, veut boucler le plus d'arrivées possibles dans les prochaines semaines. Les champions de France ont déjà officialisé la venue de Vitinha (FC Porto) et le transfert de Renato Sanches en provenance du LOSC semble en bonne voie. Mais le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, les départs devraient être nombreux cet été, notamment au milieu de terrain. Piste de longue date, Seko Fofana pourrait se laisser tenter par une arrivée dans la capitale. En tout cas, l'international ivoirien réfléchit sérieusement à quitter le RC Lens.

Fofana et Lens, ça sent le divorce

🚨🗣 | Seko Fofana 🇨🇮 sur son avenir :



“Pour l'instant, je suis au RC Lens. Je suis content d'être là […] Officiellement je suis ici mais tout est possible. […] On est dans une période de mercato où il y a beaucoup de réflexions !"#PSG pic.twitter.com/8EeNeqS82p — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 9, 2022

Les Sang et Or ont réalisé de magnifiques performances la saison passée. Certains joueurs avaient crevé l'écran, comme Seko Fofana mais également Cheick Doucouré. Le dernier cité va prochainement partir à Crystal Palace. Un départ qui affecte Fofana. Lors d'une interview accordée à L'Equipe, le milieu de terrain a fait passer un message clair à sa direction, laissant la porte ouverte à un départ de Lens. « Je suis au RC Lens. Je suis très content d'être là, de pouvoir m'entraîner, progresser dans cette préparation. Après, tout est possible. Je profite. Je prends tout ce que j'ai à prendre. On est dans la période du mercato, il y a beaucoup de réflexion. Un jour tu dis tu restes, l'autre tu vas partir. Tu ne sais pas trop. Je suis très tranquille par rapport à ça. Ce que je fais avec le club. Cela peut être ici ou ailleurs. On a tous des envies, de l'ambition. Pourquoi pas se qualifier pour une Coupe d'Europe, ou la jouer avec un autre club. Le club sait ce que je veux. Ce sont des choses que je garde pour moi. On verra ce qui se passera par la suite. (...) On discute. Quand on voit qu'un gars comme Cheick est parti, ça fait un peu bizarre », a notamment indiqué Seko Fofana, qui pourrait faire réagir ses prétendants. Le PSG notamment, qui cherche du volume de jeu dans son milieu de terrain. Pour lâcher Fofana, Lens espère récolter un chèque de plus de 30 millions d'euros. Certainement pas de quoi faire rougir le PSG...