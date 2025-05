L'OM en rêve, l'OL se greffe au dossier

L’Olympique de Marseille va vivre une dernière journée tranquille en Ligue 1. Déjà qualifiés en Ligue des champions, les olympiens sont tournés vers le mercato. Depuis quelques jours le nom de Mario Stroeykens revient pour renforcer l’effectif. Mais un autre club français s’invite dans la danse : l’Olympique Lyonnais.

L’OL va-t-il venir jouer les troubles fêtes dans les dossiers de l’Olympique de Marseille ? Selon le Het Nieuwsblad, le club du Rhône est également intéressé par le jeune joueur belge Mario Stroeykens. Déjà courtisé par l’OM, le milieu de terrain de 20 ans attise les convoitises en Europe. Dans une situation compliquée, l’OL se renseigne tout de même sur le joueur d’Anderlecht. Les hommes de Paulo Fonseca ont dit adieu à une qualification directe en Ligue des champions. Avec une situation financière difficile et instable, Lyon aura moins d’arguments que son homologue marseillais dans le dossier. Mais le septuple champion de France peut représenter un tremplin pour des jeunes joueurs en Europe. En témoigne, les nombreuses réussites par le passé. Cependant, le club belge en demande 20 millions d’euros pour son prodige. Une somme qui semble inatteignable pour l’OL. De son côté, Pablo Longoria va récupérer quelques liquidités sur certains éléments et la somme encaissée récompensant la qualification en Ligue des champions devrait aider.

Lyon, Eintracht Frankfurt and West Ham is interested in acquiring Mario Stroeykens from RSC Anderlecht.



