OM ‍: Surprise totale, un milieu offensif arrive de Belgique

Par Quentin Mallet

Après avoir assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a désormais les yeux tournés vers la fenêtre de transferts à venir. De nombreux joueurs font l'objet d'un intérêt accru de la direction phocéenne, dont le surprenant Mario Stroeykens.

Que la saison fut longue pour l'Olympique de Marseille. C'est au bout de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1 que les hommes de Roberto De Zerbi ont enfin obtenu leur ticket pour la prochaine Ligue des champions. Au début de la saison, l'objectif était très clair, mais des secousses sportives ont ralenti ce moment tant attendu. Désormais assurés de finir sur le podium, les Phocéens ont le regard tourné vers l'avenir. Et l'avenir, c'est évidemment le marché estival des transferts. Dans l'optique de se renforcer à tous les postes afin de donner à l'entraineur italien les clés pour jouer sur plusieurs tableaux, le tandem Longoria-Benatia a pour ambition de recruter Mario Stroeykens. Une piste très surprenante qui s'ajoute à la short-list marseillaise, selon les informations de DH Les Sports+.

L'OM pense à Stroeykens, la surprise est totale

De tous les joueurs cités dans les rumeurs les associant à l'Olympique de Marseille, Mario Stroeykens est probablement l'un des plus surprenants. Le milieu offensif belge de 20 ans ne dispose d'aucune expérience au très haut niveau et sort d'une saison contrastée. Régulièrement absent pour cause de blessure - il a manqué un total de 20 matchs sur une durée cumulée de 96 jours cette saison -, le joueur d'Anderlecht a toutefois de nombreuses qualités. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives, il a profité du temps de jeu dont il disposait pour faire parler de lui.

Le quotidien belge explique que la direction de l'OM est séduite par son potentiel, malgré les aspects négatifs évoqués. Si la concurrence de clubs étrangers et d'Anderlecht, qui lui a fait une offre de prolongation, est vive, le club phocéen a toutes ses chances. Mario Stroeykens et son entourage exploreront en effet toutes les pistes possibles avant de prendre une décision. Évalué à 14 millions d'euros par Transfermarkt, il serait un pari sur l'avenir important. À condition que les blessures ne freinent pas à nouveau sa progression.