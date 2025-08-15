L’OM en rêvait, Rennes met le paquet dessus

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais doit se racheter une attaque en 15 jours et compte frapper fort pour cela, quitte à récupérer un joueur qui a longtemps fait rêver à l'OM.

Même si d’ultimes négociations sur le montant des bonus perdurent ce jeudi, Arnaud Kalimuendo se dirige vers Nottingham Forest pour un montant supérieur à 30 millions d’euros. Une grosse vente qui dépouille toutefois totalement le Stade Rennais de joueurs capables d’évoluer en pointe de l’attaque, et cela est très mauvais signe surtout quand le premier match sera la réception de l’OM à la Route de Lorient. Le club breton va devoir réagir vite et selon le Daily Record, la priorité des priorités se nomme désormais Hamza Igamane. La machine à buts des Glasgow Rangers n’a joué que 16 minutes cette saison, et les dirigeants écossais l’ont mis à l’écart du groupe par la suite dans le cadre de son transfert plus que probable. Autant dire que le Marocain sera hors de forme quand il aura trouvé son prochain club, même si son potentiel et son sens du but font saliver Rennes et le Feyenoord Rotterdam, selon le journal écossais.

17 millions pour faire signer Igamane ?

Lille est également sur le coup, mais les « Rouge et Noir » sont à présent très chauds pour mettre le paquet, et approcher des 17 millions d’euros demandés par les Rangers pour céder son attaquant de 22 ans. Un joueur qui a un succès fou en France, car Lens et Strasbourg l’ont aussi courtisé en début de l’été, et l’OM le possède toujours dans son viseur depuis une prise d’intérêt en janvier 2025. Il est jugé par Roberto De Zerbi comme un attaquant de complément capable d’apporter à l’équipe si jamais Neal Maupay trouvait une porte de sortie, et que Jonathan Rowe et Faris Moumbagna quittaient le club d’ici à la fin du mois d’août. Un scénario qui pourrait arriver même si Rennes a bien l’intention de rafler la mise rapidement pour faire venir Hamza Igamane au Roazhon Park.