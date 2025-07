L’OM en rêvait, il rejoint le Barça pour 2 millions d’euros

Dans : Mercato.

Un joueur très prometteur mais sérieusement blessé il y a plusieurs mois, l'OM n'a pas osé tenter le coup et c'est le FC Barcelone qui en profite pour un prix réduit.

Le FC Barcelone va annoncer une nouvelle recrue dans les prochains jours, et il n’y aura pas besoin de faire trop de place sur le plan financier pour lui permettre de signer. Il s’agit en effet de Roony Bardghji, l’ailier du FC Copenhague qui sort d’une saison en raison d’une grave blessure au genou, mais était encore récemment suivi par l'OM. Avant cela, le jeune attaquant avait montré de très belles choses dans le championnat danois et en Ligue des Champions, et son potentiel intéresse beaucoup le club catalan. Selon Fabrizio Romano, l’accord total a été trouvé et les blaugranas vont verser 2 millions d’euros pour faire venir le joueur suédois, né à Koweit City, et qui avait encore six mois de contrat avec Copenhague.

La visite médicale a déjà eu lieu et il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation de la signature de ce joueur qui plaisait beaucoup à Pablo Longoria au début de l’été. Mais sa situation incertaine avec sa sérieuse blessure au genou dont il se remet encore, a visiblement refroidi le président espagnol. C’est le FC Barcelone qui en a donc profité. Et il faut dire que la valeur marchande de Roony Bardghji a aussi beaucoup évolué, passant de quasiment 8 millions d’euros il y a un an, à désormais quatre fois moins pour le club barcelonais.