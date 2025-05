L’OL et l’OM discutent avec le Bayern, c’est très mal parti

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'OL et l'OM foncent sur Sacha Boey, qui n'a pas réussi à s'imposer au Bayern Munich. Mais le club allemand a déjà mis une condition qui calme tout le monde.

S’imposer au Bayern Munich n’est jamais une chose simple et, après Bouna Sarr, Sacha Boey en fait l’expérience au poste d’arrière droit. L’ancien rennais n’a pas réussi à gagner du temps de jeu de manière conséquente cette saison, avec 630 minutes disputés toutes compétitions confondues, soit à peine sept matchs en entier sur toute la saison. A 24 ans, Sacha Boey espérait autre chose en arrivant de Galatasaray, où il avait impressionné par son dynamisme et son jeu porté vers l’avant, le tout pour un transfert à hauteur de 30 millions d’euros tout de même. Résultat, le Bayern Munich consent à le laisser partir au mercato désormais, mais pas à n’importe quel condition.

Le Bayern attend une grosse offre

OL : Lyon et Galatasaray en guerre, c'est reparti https://t.co/n2VygyNT7A — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2025

Car avec un tel profil, le Français a provoqué l’intérêt vif de l’OL et de l’OM notamment, pour le recruter l’été prochain en profitant de sa situation délicate. Mais selon la presse allemande, les deux clubs français n’ont pas l’intention de faire une grosse offre pour le faire venir, et espèrent le récupérer en prêt pour relancer sa carrière. Problème, le Bayern Munich sait qu’avec un joueur acheté à ce prix, sa valeur risque de baisser dangereusement s’il n’est pas vendu rapidement. C’est pourquoi les dirigeants allemands n’ont pas répondu aux premières approches pour un prêt de la part de l’OL et de l’OM, et ils attendent désormais de voir d’autres clubs, peut-être en Premier League, se réveiller pour effectuer une belle vente. Si ce n’est pas le cas, la position du Bayern est de conserver Sacha Boey plutôt que de le prêter sans récupérer grand chose en contre-partie. Il faut dire que le joueur formé à Rennes possède un contrat jusqu’en juin 2028, ce qui met la formation bavaroise en position de force.