L’Arabie Saoudite veut s'offrir Hazard au mercato

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2024, Eden Hazard est courtisé par les propriétaires saoudiens de Newcastle.

Lors du mercato hivernal, le nom d’Eden Hazard a brièvement été évoqué à Newcastle. Pour l’international belge du Real Madrid, il était cependant inimaginable de quitter le club merengue en cours de saison, malgré son statut de remplaçant aux yeux de Carlo Ancelotti. Alors que la Coupe du monde au Qatar se profile, Eden Hazard reverra-t-il sa position lors du mercato d’été ? Bien que sa place avec la sélection belge ne soit pas réellement menacée, l’ex-meneur de jeu de Chelsea pourrait voir d’un assez bon œil un départ en juillet afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important, ce qui lui permettrait d’arriver à la Coupe du monde dans de meilleures conditions. A en croire les informations relayées par le site Fichajes.net, les propriétaires saoudiens de Newcastle rêvent de frapper un très gros coup avec la signature d’Eden Hazard dans les semaines à venir.

Le Real Madrid ne retiendra pas Hazard

Au sein de la direction du Real Madrid, on pousse dans le sens d’un départ d’Eden Hazard dans la mesure où le Belge pèse lourd dans la masse salariale du club, bien trop au vu de son statut de remplaçant. Après avoir investi 100 millions d’euros pour le recruter en provenance de Chelsea, les dirigeants du Real Madrid ont bien conscience qu’ils ne récupéreront pas leur mise de départ avec Eden Hazard. Leurs exigences ont été revus à la baisse de manière colossale et Hazard pourrait quitter le Real Madrid pour une somme inférieure à 50 millions d’euros, une aubaine pour Newcastle, qui est prêt à s’aligner sur les requêtes de Florentino Pérez et qui ne rechignera pas à aligner un gros salaire pour convaincre le Belge. Reste que pour l’heure, Eden Hazard ne semble pas hyper emballé par l’idée de quitter le Real Madrid, où il espère toujours faire changer d’avis Carlo Ancelotti. Eden Hazard part de loin dans la mesure où le coach italien du Real Madrid est un grand fan de Vinicius Junior, le principal concurrent du Belge.