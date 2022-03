Real : Eden Hazard lâche l’affaire, le témoignage fracassant

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Remplaçant aux yeux de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Eden Hazard s’est visiblement fait une raison sur son statut dans la capitale espagnole.

Utilisé à 22 reprises cette saison toutes compétitions confondues, Eden Hazard est enfin épargné par les blessures au Real Madrid. En revanche, l’international belge est clairement un remplaçant aux yeux de Carlo Ancelotti, qui lui préfère Marco Asensio, Vinicius Junior ou encore Rodrygo pour accompagner Karim Benzema sur le front de l’attaque merengue. Meilleur joueur de Premier League à une époque pas si lointaine, Eden Hazard a visiblement lâché l’affaire à force d’enchainer les matchs sur le banc des remplaçants du Real Madrid. Le témoignage de son frère Kylian, qui joue au Racing White Daring de Molenbeek, le prouve.

Eden Hazard remplaçant, il s'en contente

« Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s'y sent bien. Il a un contrat jusqu'en 2024 et je pense qu'il attendra jusque-là. Peut-être qu'Eden joue un peu moins maintenant et que l'équipe travaille sans lui. Mais tout le monde sait à quel point il est bon. Il doit prouver qu'il est un bon remplaçant » a lancé le frère d’Eden Hazard, confirmant que l’attaquant du Real Madrid n’a plus vraiment l’intention de se battre pour une place de titulaire dans la capitale espagnole. Les choix de Carlo Ancelotti ont vraisemblablement eu raison de la motivation de l’ancien prodige de Lille et de Chelsea. Reste que le capitaine de la Belgique est toujours sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2024. Et dans le cas où le Real ne parviendrait pas à le vendre, il faudra bien tenter de relancer un joueur de ce calibre. D’autant plus que ce dernier fait indiscutablement partie des plus gros salaires de l’effectif à la disposition de Carlo Ancelotti cette saison au Real Madrid…