Kita provoque l'OM, « ‍ils n’ont pas tant d’argent que ça ‍»

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le FC Nantes n'en peut plus de se faire attaquer par l'OM au mercato, et son président Waldemar Kita a mis les barbelés autour de Mathis Abline. De manière spectaculaire.

Si l’Olympique de Marseille veut vraiment recruter Mathis Abline au mercato, il va clairement falloir passer sur le corps de Waldemar Kita. Le président du FC Nantes a pris la parole dans L’Equipe pour expliquer qu’il ne comptait pas vendre son attaquant vedette, et encore plus à un club marseillais qui lui a déjà pris de nombreux joueurs. Mais surtout, c’est visiblement la générosité de Pablo Longoria avec certains clubs, et pas avec le sien, qui dérange le boss des Canaris, pour qui l’OM sait mettre les moyens quand il le veut, mais hésite à faire une grosse offre pour Abline.

« Abline n'ira pas, sauf s'ils paient une fortune, 50 ME. Tout dépendra de comment ça va se présenter. Si à Marseille ils pensent prendre (Matthis) Abline pour rien du tout, ils se trompent. Ils ont pris des joueurs en otage, avec Merlin ou Rongier. Même s'ils font les beaux, ils n'ont pas tant d'argent que ça », a balancé un Waldemar Kita qui en avait visiblement gros sur la patate au sujet de l’approche de l’OM pour un joueur qu’il veut voir rester cet été. « J'aimerais qu'il reste. J'avais poussé pour le prendre car je voyais un gros potentiel », a livré le dirigeant polonais, qui attend visiblement Pablo Longoria au tournant sur le marché des transferts.

Actuellement à l’Euro espoirs, Mathis Abline sait en tout cas à quoi s’en tenir. S’il se voyait déjà à l’OM et apprécierait de rejoindre le projet olympien, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour convaincre Nantes de lâcher sa révélation de cette saison. Ce ne sera pas à 50 millions d’euros, mais Waldemar Kita ne veut visiblement plus entendre parler des possibles offres entre 10 et 15 millions d’euros, estimant que son jeune buteur vaut désormais plus du double de cette somme.