CAN 2025 : L’Algérie ne veut plus avoir honte

CAN 202523 déc. , 10:20
parGuillaume Conte
L'Algérie est attendue par tout un peuple lors de cette CAN 2025, afin d'effacer les souvenirs traumatisants de la fin de l'ère Belmadi. 
C’est ce mercredi face au Soudan que l’Algérie va entamer sa Coupe d’Afrique des Nations. Les Fennecs arrivent avec humilité dans cette compétition, même si la qualification pour la Coupe du monde a permis de booster le moral des troupes de Vladimir Petkovic. Malgré l’impressionnant vivier de la sélection algérienne, le traumatisme des derniers grands rendez-vous raté est bien présent. 
Une référence à l’élimination cruelle face au Cameroun dans la course à la Coupe du monde 2022, mais aussi au parcours décevant à la dernière CAN en 2023 également. Dans cette édition, les joueurs de Djamel Belmadi avaient enchainé les contre-performances, terminant derniers d’une poule avec la Mauritanie, l’Angola et le Burkina-Faso. En 2021 au Cameroun, l’Algérie avait aussi terminé dernière, devancée notamment par la Sierra-Leone et la Guinée équatoriale. 
Depuis, les Fennecs naviguent à vue, mais espèrent enfin retrouver la phase finale et faire une performance au moins digne de leur prestigieuse histoire. C’est ce que confie le journaliste algérien Samir Djabali à RMC, à l’approche de l’entrée de la sélection dans la compétition. 

Les quarts de finale au minimum

« Si l’Algérie n’atteint pas les quarts de finale, ce sera un échec, vu le niveau de l’effectif et ce que montrent les joueurs dans leurs clubs respectifs. Tous les joueurs ont à cœur de rendre fier les supporters et leur famille, en évitant de revivre les déceptions des deux dernières CAN », glisse le journaliste suiveur de l'Algérie. Pour cela, il faudra un Riyad Mahrez de retour à un niveau correct, ce qui semble compliqué. 
« Il est très critiqué parce que les supporters algériens en attendent plus de lui. Mais il est aujourd’hui en Arabie saoudite, où le niveau d’exigence est peut-être un peu moins élevé qu’en Premier League. Et ça se ressent forcément sur le terrain », assure la presse algérienne, qui espère revoir des éclairs de l’édition 2019 en Egypte, quand les Fennecs s’étaient mis sur le toit de l’Afrique. 
