Juventus : Il n'y a pas plus fort que Cristiano Ronaldo, il reste !

Dans : Mercato.

Ce dimanche, la Juventus a subi l’une des pires humiliations de son histoire face à Benevento. Une défaite qui signe l’arrêt de mort de Turin en Série A, et qui peut provoquer le départ de Cristiano Ronaldo ?

Plus rien ne va à la Juve… Tristement éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale contre le FC Porto le 9 mars dernier, le club turinois ne pourra même pas se racheter sur la scène nationale. Car même si la Vieille Dame aura une finale de Coupe à disputer contre l’Atalanta en mai prochain, Turin va sûrement laisser échapper le Scudetto pour la première fois depuis 2011… Car après neuf succès de suite en championnat, la Série A devrait logiquement finir à Milan, que ce soit à l’Inter, leader avec 65 points en 27 matchs, ou à l’ACM, deuxième avec 59 unités en 28 journées. Troisième, la Juve a dix longueurs de retard sur la tête à dix journées de la fin. Autant dire que l’équipe d’Andrea Pirlo n’a plus aucune chance d’inverser la tendance. Surtout après l’étonnante défaite subie contre Benevento, le seizième de Série A, à l’Allianz Stadium ce dimanche (0-1). Le revers de trop pour cette formation, qui a prévu de faire sa révolution lors du prochain mercato estival.

La Juve veut garder Cristiano Ronaldo !

Avec ou sans Cristiano Ronaldo ? La question se pose. Sachant que la Juve a perdu énormément d’argent à cause de la crise sanitaire, que CR7 ne se sent pas au top à Turin, et que la direction transalpine aimerait bien se défaire du très gros contrat du Portugais pour recruter de nouveaux joueurs, le départ du rival de Messi est évoqué. Ces derniers jours, Cristiano est même annoncé du côté du Real Madrid. Mais face à toutes ces rumeurs, la direction de la Juve a décidé de réagir. Et ces dernières heures, Fabio Paratici a été très clair à ce sujet. « Notre ligne reste la même, nous avons le meilleur joueur du monde et nous voulons continuer avec lui », a lancé le directeur sportif de la Juve dans la presse italienne. Une théorie qui se tient, vu qu’aucun grand club européen n’aura les moyens de sortir CR7 de Turin, d’autant plus pour un joueur de 36 ans un peu sur le déclin, malgré ses 30 buts en 34 matchs cette saison. Dans tous les cas, cette histoire Cristiano Ronaldo va tenir en haleine les fans de foot pendant quelques mois encore...