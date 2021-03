Real Madrid : L’offre tombe, Cristiano Ronaldo va être surpris

Dans : Liga.

Cristiano Ronaldo rumine. L’attaquant portugais de la Juventus Turin ne digère pas l’élimination de son club une nouvelle fois beaucoup plus tôt que prévu en Ligue des Champions.

Depuis son arrivée il y a trois ans, CR7 n’a pas réussi à faire passer un cap à la formation italienne, et cela le frustre forcément. A 35 ans, il se dit qu’il est encore temps, vue sa forme physique, de relever un dernier défi, alors qu’il lui reste une année de contrat dans le Piémont. Mais dernièrement, entre son message très « corporate » pour la Juventus et ses salariés, et la confiance renouvelée en l’entraineur Andrea Pirlo, un départ ne semble pas imminent. Pourtant, le Real Madrid a été cité comme un possible point de chute pour Cristiano Ronaldo, qui a emmené la Maison Blanche au sommet pendant quasiment une décennie, et dont le retour serait tout de même sensationnel.

Le média espagnol Diario Gol confirme que le Real Madrid est bien intéressé par un retour du quintuple Ballon d’Or. Mais pas dans les circonstances attendues. En effet, Florentino Pérez préfère miser sur un joueur d’avenir pour renforcer son attaque l’été prochain. Avec l’échec total connu lors de la venue d’Eden Hazard, le président des Merengue n’a plus le droit à l’erreur, et il rêve de faire venir un jeune talent du football comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Mais il n’oublie pas Cristiano Ronaldo. L’idée serait ainsi de lui proposer prochainement un contrat pour devenir… ambassadeur du Real Madrid. Pérez craint que la Juventus ne profite de la présence de CR7 dans ses rangs pour le garder dans son escarcelle une fois sa carrière terminée, et compte donc passer à l’action pour l’après-carrière de Cristiano Ronaldo. Pas sûr que c’était ce que le Portugais rêvait d’entendre, lui qui se voit encore jouer au plus haut niveau plusieurs années.