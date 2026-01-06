ICONSPORT_281499_0020

CAN 2025 : La Côte d'Ivoire file en quarts sans problème

CAN 202506 janv. , 21:55
parMehdi Lunay
Huitième de finale de la CAN 2025 :
Un derby d'Afrique de l'Ouest à sens unique pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens s'imposaient 3-0 contre le Burkina Faso. Un avantage construit dans une première période largement dominée. Amad Diallo ouvrait le score d'un beau piqué après un raid solitaire un peu chanceux. La pépite de Leipzig Yan Diomandé doublait la mise 10 minutes plus tard. Le Burkina Faso réagissait en seconde période sans mettre en danger son adversaire. Touré venait même enfoncer le clou d'une belle frappe. Tenante du titre, la Côte d'Ivoire retrouvera l'Egypte dans un quart de finale explosif samedi soir à Agadir.
Loading