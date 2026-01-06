CAN 2025 : La Côte d'Ivoire file en quarts sans problème

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Sans deconner faut arreter avec Tolisso, certain decouvrent le football. Y a 15000 joueurs malin comme lui dans le football. Apres etre poussé apres que le coup de pied a été tiré ca a toujours été sanctionné. Avant pas forcément, mais une fois un corner tirer normalement il est interdit de pousser. Et Tolisso a clairement été poussé, certes il en a rajouté mais il se fait pousser.