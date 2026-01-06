Velodrome OM ASM

Les places pour OM-Liverpool augmentent encore, ils enragent

OM06 janv. , 20:30
parQuentin Mallet
1
A l'occasion de la réception de Liverpool en Ligue des champions, le stade Vélodrome affiche déjà complet. Pour les supporters de l'OM, il est encore possible d'acheter les places via la plateforme de revente, laquelle est particulièrement lucrative pour le club phocéen.
Le 21 janvier prochain, l'Olympique de Marseille poursuivra son aventure en Ligue des champions avec la réception très attendue de Liverpool. Les hommes de Roberto De Zerbi ont encore toutes leurs chances de se qualifier pour la suite de la compétition en passant à minima par les barrages. Pour cela, il faudra sortir le grand jeu face au champion d'Angleterre en titre avant d'aller affronter le Club Bruges en conclusion de la phase de championnat.
Heureusement pour la formation phocéenne, elle pourra compter sur un soutien volcanique de la part de ses supporters, lesquels viendront en nombre au stade Vélodrome pour pousser leur équipe. En effet, deux semaines avant le coup d'envoi de la rencontre, toutes les places attribuées aux Membres et au grand public ont déjà été vendues. Désormais, il faut se tourner vers la plateforme officielle de revente pour espérer obtenir des places. Une situation qui fait rager les supporters marseillais.

L'OM agace ses supporters

Grâce à sa plateforme de revente, l'Olympique de Marseille voit ses recettes gonfler. En effet, le club phocéen récupère 25% sur le prix des places commercialisées sur cette plateforme. Un état de fait particulièrement lucratif puisque les places les moins chères se revendent ce jour à 200 euros minimum et jusqu'à 1000 euros en catégorie or. De quoi faire hurler les supporters marseillais sur X.
« Les places revendues sont plus chères que les places de base », « Des places déjà hors de prix en officiel, je veux même pas aller voir le prix de la revente », « Quelle arnaque le prix des places. Vous vous rendez compte ? Je voulais emmener mon fils, mais presque 500 euros les deux places, avec une visibilité réduite... », peut-on lire pêle-mêle. Une décision prise pour éviter la revente à outrance, mais qui sert aussi les intérêts financiers de l'OM au passage. Pour ceux qui n'ont pas trouvé de place par les moyens habituels, l'addition est salée. 

Lire aussi

OM : De Zerbi prépare son départ !OM : De Zerbi prépare son départ !
« Il ne fait que marcher sur le terrain », il effraye l’OM pour Abdelli« Il ne fait que marcher sur le terrain », il effraye l’OM pour Abdelli
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_278624_0137
Foot Europeen

Détesté à Liverpool, il énerve le Real Madrid maintenant

le psg imbattable et c est liverpool qui le dit slot 389093
Premier League

Clash à Liverpool, l'OL et le PSG concernés

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale

Fil Info

06 janv. , 21:00
Détesté à Liverpool, il énerve le Real Madrid maintenant
06 janv. , 20:00
Clash à Liverpool, l'OL et le PSG concernés
06 janv. , 20:00
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
06 janv. , 19:38
CAN 2025 : Boulbina libère l’Algérie
06 janv. , 19:30
Chelsea trop pauvre pour se payer Vinicius Jr !
06 janv. , 19:00
Luis Enrique envoie balader le PSG
06 janv. , 18:34
CAN 2025 : Côte d'Ivoire - Burkina Faso : Les compos (20h00 sur BeIN 1)
06 janv. , 18:30
OL : Benjamin Dominguez, c'était une arnaque

Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Oui l affaire V.A y a eu des preuves le titre de champion a étais enlevé, après pour face a Milan aucune preuve puisque la LDC de 93 a pas été élevée dans le palmarès de LDC de L UEFA, tu peux vérifier sur le site de L UEFA , après chacun peut dire ça version je m en fou, moi se que je regarde que la LDC 93 a pas été enlevé rien de plus, après la façon comment elle a été gagner je m'en fous royalement

Les places pour OM-Liverpool augmentent encore, ils enragent

Lol je vend la mienne 120 euro et encore je trouve ca cher payé je my retrouve.... mais sûrement pas par la plate-forme

Luis Enrique envoie balader le PSG

Ahahah ... encore un titre racoleur et p*te a clic... en même temps un classique sur ce site...

Luis Enrique envoie balader le PSG

Ahaha..encore un titre p*te a clic...

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Non c'est très récent paris,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading