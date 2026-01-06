Les places pour OM-Liverpool augmentent encore, ils enragent

A l'occasion de la réception de Liverpool en Ligue des champions, le stade Vélodrome affiche déjà complet. Pour les supporters de l'OM, il est encore possible d'acheter les places via la plateforme de revente, laquelle est particulièrement lucrative pour le club phocéen.

Le 21 janvier prochain, l' Olympique de Marseille poursuivra son aventure en Ligue des champions avec la réception très attendue de Liverpool. Les hommes de Roberto De Zerbi ont encore toutes leurs chances de se qualifier pour la suite de la compétition en passant à minima par les barrages. Pour cela, il faudra sortir le grand jeu face au champion d'Angleterre en titre avant d'aller affronter le Club Bruges en conclusion de la phase de championnat.

Heureusement pour la formation phocéenne, elle pourra compter sur un soutien volcanique de la part de ses supporters, lesquels viendront en nombre au stade Vélodrome pour pousser leur équipe. En effet, deux semaines avant le coup d'envoi de la rencontre, toutes les places attribuées aux Membres et au grand public ont déjà été vendues. Désormais, il faut se tourner vers la plateforme officielle de revente pour espérer obtenir des places. Une situation qui fait rager les supporters marseillais.

L'OM agace ses supporters

Grâce à sa plateforme de revente, l'Olympique de Marseille voit ses recettes gonfler. En effet, le club phocéen récupère 25% sur le prix des places commercialisées sur cette plateforme. Un état de fait particulièrement lucratif puisque les places les moins chères se revendent ce jour à 200 euros minimum et jusqu'à 1000 euros en catégorie or. De quoi faire hurler les supporters marseillais sur X.

« Les places revendues sont plus chères que les places de base », « Des places déjà hors de prix en officiel, je veux même pas aller voir le prix de la revente », « Quelle arnaque le prix des places. Vous vous rendez compte ? Je voulais emmener mon fils, mais presque 500 euros les deux places, avec une visibilité réduite... », peut-on lire pêle-mêle. Une décision prise pour éviter la revente à outrance, mais qui sert aussi les intérêts financiers de l'OM au passage. Pour ceux qui n'ont pas trouvé de place par les moyens habituels, l'addition est salée.