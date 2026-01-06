CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Non mais tout ces mecs ne regardent qu'avec des oeilleres. Leurs yeux ne voient que se qu'ils veulent voir. De toute facon Menes a decidé d'avoir Tolisso dans son collimateur, cherche pas il reviendra a la charge a chaque fois qu'il y aura quelques chose avec Tolisso. Et quand il n'y aura rien il la fermera. Mais en + y a faute sur Tolisso, apres qu'un coup de pied est tiré il ne doit plus y avoir de poussette. C'est tout c'est la regle. On a le droit de jouer des bras avant, mais plus une fois que le coup de pied est tiré.