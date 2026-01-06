CAN

CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale

CAN 202506 janv. , 23:30
parMehdi Lunay
0
Programme des quarts de finale de la CAN 2025 (tous les matchs sont diffusés sur BeIN Sports) :
Vendredi 9 janvier 
Mali-Sénégal 17h
Cameroun-Maroc 20h
Samedi 10 janvier
Algérie-Nigeria 17h
Egypte-Côte d'Ivoire 20h
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0385
Ligue 1

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

ICONSPORT_281315_0370
Coupe de France

Il débarque à 3h30 du matin pour voir jouer l'OM

ICONSPORT_278616_0171
OL

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Fil Info

06 janv. , 23:00
PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?
06 janv. , 22:30
Il débarque à 3h30 du matin pour voir jouer l'OM
06 janv. , 22:00
OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer
06 janv. , 21:56
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
06 janv. , 21:55
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire file en quarts sans problème
06 janv. , 21:30
Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen
06 janv. , 21:00
Détesté à Liverpool, il énerve le Real Madrid maintenant
06 janv. , 20:30
Les places pour OM-Liverpool augmentent encore, ils enragent

Derniers commentaires

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Non mais tout ces mecs ne regardent qu'avec des oeilleres. Leurs yeux ne voient que se qu'ils veulent voir. De toute facon Menes a decidé d'avoir Tolisso dans son collimateur, cherche pas il reviendra a la charge a chaque fois qu'il y aura quelques chose avec Tolisso. Et quand il n'y aura rien il la fermera. Mais en + y a faute sur Tolisso, apres qu'un coup de pied est tiré il ne doit plus y avoir de poussette. C'est tout c'est la regle. On a le droit de jouer des bras avant, mais plus une fois que le coup de pied est tiré.

Luis Enrique envoie balader le PSG

Un contrat à vie il faut jamais le faire, il suffit que l entraîneur qui fasse exprès de se faire viré pour toucher le plus gros pactole et il est milliardaire

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

oui comme la faute non sifflée sur morton qui amene l egalisation ...

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

comme bcp d'autres joueurs mais bon c'est un lyonnais ca ne passe pas ...

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Non mais y a faute, une fois qu'un corner est tiré le fait d'être poussé peux être sanctionné. Et Tolisso a été poussé, certes il en rajoute mais il est poussé. Ce n'est pas forcément sanctionné si tu joue des bras avant qu'il soit tiré, mais une fois tiré oui l'arbitre peux siffler faute s'il considere que cette poussette meme minime empeche a Tolisso de l'avoir. Le monégasque a fait le geste de le pousser c'est quand meme flagrant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading