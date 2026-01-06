ICONSPORT_281315_0370

Il débarque à 3h30 du matin pour voir jouer l'OM

Coupe de France06 janv. , 22:30
parMehdi Lunay
0
Dans une semaine, l'Olympique de Marseille débarque à Caen pour défier les amateurs de Bayeux (R1). Un match attendu par toute une région, en témoigne une lutte intense pour obtenir les billets ce mardi matin.
Avec la chute du Stade Malherbe Caen en National, le football ne procure plus autant de joie aux habitants du Calvados. Fort heureusement, le petit voisin de Bayeux se distingue en coupe de France cette année. Le club de Régional 1 s'est qualifié pour les 16es de finale en ayant sorti les Caennais (7e tour) au passage. Mardi prochain, le Bayeux FC occupera le stade du club dirigé par la famille Mbappé pour affronter l'Olympique de Marseille. Comme souvent, les matchs des Phocéens provoquent un engouement massif.

L'OM réservé aux lève-tôt

Alors que les premiers billets étaient réservés aux licenciés du club normand, le grand public pouvait acheter à son tour des tickets pour la rencontre. L'opération était organisée ce mardi matin dans un centre commercial de la cité bayeusaine. Ouest-France relate l'immense succès de cette vente. La file d'attente s'est étendue jusque dans la rue, à plus de 500 mètres de la galerie marchande. 1430 sésames étaient en jeu, ils sont partis en 3h30 seulement. Il fallait se lever tôt pour obtenir satisfaction.
Les derniers billets ont été attribués à 10h30. Un certain Xavier, premier supporter comblé dans la matinée, a préféré sacrifier sa nuit selon les informations du quotidien régional. Il est arrivé au centre commercial Leclerc de Bayeux à 3h30 du matin. Le jeu en valait la chandelle pour le retraité. Il siégera dans les tribunes du stade Michel d'Ornano en compagnie de sa fille et de ses petits-enfants. Preuve que l'OM et surtout la Coupe de France attirent toujours autant, malgré des droits TV en berne pour la compétition vieille de 109 ans.

Coupe de France

13 janvier 2026 à 21:00
Bayeux
21:00
Olympique Marseille
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278616_0171
OL

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale

ICONSPORT_281499_0020
CAN 2025

CAN 2025 : La Côte d'Ivoire file en quarts sans problème

Fil Info

06 janv. , 22:00
OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer
06 janv. , 21:56
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
06 janv. , 21:55
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire file en quarts sans problème
06 janv. , 21:30
Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen
06 janv. , 21:00
Détesté à Liverpool, il énerve le Real Madrid maintenant
06 janv. , 20:30
Les places pour OM-Liverpool augmentent encore, ils enragent
06 janv. , 20:00
Clash à Liverpool, l'OL et le PSG concernés
06 janv. , 19:38
CAN 2025 : Boulbina libère l’Algérie

Derniers commentaires

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Exactement, ravanelli c'est le champion de la catégorie

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Sans deconner faut arreter avec Tolisso, certain decouvrent le football. Y a 15000 joueurs malin comme lui dans le football. Apres etre poussé apres que le coup de pied a été tiré ca a toujours été sanctionné. Avant pas forcément, mais une fois un corner tirer normalement il est interdit de pousser. Et Tolisso a clairement été poussé, certes il en a rajouté mais il se fait pousser.

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Archi faux car sà a bien changé le cours du match

Luis Enrique envoie balader le PSG

Dommage parce qu'il aurait pu faire de belles choses...qui sait viser une.....non ne rêvons pas ^^

Luis Enrique envoie balader le PSG

Moi aussi.^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading