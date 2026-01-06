Il débarque à 3h30 du matin pour voir jouer l'OM

Dans une semaine, l'Olympique de Marseille débarque à Caen pour défier les amateurs de Bayeux (R1). Un match attendu par toute une région, en témoigne une lutte intense pour obtenir les billets ce mardi matin.

Avec la chute du Stade Malherbe Caen en National, le football ne procure plus autant de joie aux habitants du Calvados. Fort heureusement, le petit voisin de Bayeux se distingue en coupe de France cette année. Le club de Régional 1 s'est qualifié pour les 16es de finale en ayant sorti les Caennais (7e tour) au passage. Mardi prochain, le Bayeux FC occupera le stade du club dirigé par la famille Mbappé pour affronter l' Olympique de Marseille . Comme souvent, les matchs des Phocéens provoquent un engouement massif.

L'OM réservé aux lève-tôt

Alors que les premiers billets étaient réservés aux licenciés du club normand, le grand public pouvait acheter à son tour des tickets pour la rencontre. L'opération était organisée ce mardi matin dans un centre commercial de la cité bayeusaine. Ouest-France relate l'immense succès de cette vente. La file d'attente s'est étendue jusque dans la rue, à plus de 500 mètres de la galerie marchande. 1430 sésames étaient en jeu, ils sont partis en 3h30 seulement. Il fallait se lever tôt pour obtenir satisfaction.

Les derniers billets ont été attribués à 10h30. Un certain Xavier, premier supporter comblé dans la matinée, a préféré sacrifier sa nuit selon les informations du quotidien régional. Il est arrivé au centre commercial Leclerc de Bayeux à 3h30 du matin. Le jeu en valait la chandelle pour le retraité. Il siégera dans les tribunes du stade Michel d'Ornano en compagnie de sa fille et de ses petits-enfants. Preuve que l'OM et surtout la Coupe de France attirent toujours autant, malgré des droits TV en berne pour la compétition vieille de 109 ans.