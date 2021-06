Ita : Cristiano Ronaldo vaut quatre fois moins, il ne va pas aimer

Dans : Mercato.

En fin de contrat dans un an, Cristiano Ronaldo ne sera pas retenu par la Juventus Turin en cas de proposition lors du mercato estival.

L’avenir de Cristiano Ronaldo a rarement été aussi flou. Lassé par les mauvais résultats de la Juventus Turin, l’international portugais, co-meilleur buteur de l’Euro avec seulement deux matchs au compteur, songe de plus en plus à quitter la Vieille Dame. Massimiliano Allegri, qui souhaite bâtir son projet de jeu autour de Paulo Dybala, ne s’opposera pas au départ de Cristiano Ronaldo. Et à en croire les informations rapportées par le journal AS, l’ancienne machine à buts du Real Madrid est disponible à un prix relativement convenable. Deux ans après avoir dépensé plus de 100 ME pour se l’offrir, la Juventus Turin est prête à vendre Cristiano Ronaldo pour une somme comprise entre 25 et 30 ME.

La Juventus Turin a fait le choix de ne pas fixer la barre plus haute, pour la simple et bonne raison qu’il est devenu vital de se séparer du salaire colossal de CR7, estimé à 60 ME bruts par an. Devant l’urgence de la situation, le quatrième de la dernière Série A est ainsi prêt à brader son attaquant vedette. Logiquement, le Paris Saint-Germain surveille l’évolution de ce dossier avec la plus grande attention. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se tiennent prêts à dégainer une offre pour Cristiano Ronaldo dans le cas où Kylian Mbappé ferait ses valises. Un scénario de plus en plus facilement envisageable selon Daniel Riolo, qui a lâché un véritable scoop sur l’avenir de l’attaquant du PSG à l’antenne de RMC lundi soir. A en croire l’éditorialiste, Kylian Mbappé, peu convaincu par le projet sportif de Leonardo, a effectivement pris la décision de quitter Paris. De quoi décanter la situation de Cristiano Ronaldo ?