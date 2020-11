Ita : Cristiano Ronaldo star du mercato, fin du délire

Dans : Mercato.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo est régulièrement cité comme un candidat au départ à l’issue de la saison.

Ces dernières semaines, le nom du Portugais a été associé au Paris Saint-Germain ou encore au Real Madrid. Samedi, Marca indiquait dans ses colonnes que Cristiano Ronaldo songeait sérieusement à un come-back au Real Madrid, bien que cet intérêt ne soit pas réciproque pour le moment. En attendant, alors que les rumeurs sont nombreuses au sujet de son avenir, Cristiano Ronaldo a claqué un doublé avec la Juventus Turin contre Cagliari. Et à l’issue de ce match, le directeur sportif turinois Fabio Paratici a pris la parole afin de clarifier la situation de Cristiano Ronaldo dans l’optique du prochain mercato.

Pour le directeur sportif italien, il ne fait aucun doute que CR7 a encore de beaux jours devant lui… à la Juventus Turin, et nul par ailleurs. « Je peux vous rassurer : l'avenir de Cristiano Ronaldo est ici, à la Juventus. Nous ne prêtons pas trop attention aux rumeurs de transferts, il y a beaucoup de nouvelles chaque jour » a lâché le patron du sportif à la Juventus Turin, comme pour mettre un terme aux rumeurs au sujet de la star portugaise. Des propos qui vont dans le sens de ceux de l’entraîneur Andrea Pirlo, lequel a également évoqué le cas Ronaldo après la victoire de la Juve au micro de Sky Sports. « Il doit continuer comme ça. Tant qu'il met deux buts par match, on le garde. Il m'offre une grande disponibilité à l'entrainement, lors des matchs, partout. Ses buts et ses capacités ne sont pas naturels. Nous avons de la chance qu'il joue à la Juventus ». En attendant de savoir quels sont les clubs qui se positionneront afin de recruter Cristiano Ronaldo, il ne fait donc aucun doute que la Juventus Turin souhaite conserver le Portugais à l’issue de la saison.