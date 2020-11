Esp : Cristiano Ronaldo au Real Madrid, la folle rumeur

Dans : Liga.

Et si trois ans après avoir quitté le Real Madrid pour la Juventus, Cristiano Ronaldo rejoignait l'équipe de Zinedine Zidane lors du mercato 2021. En Espagne, la rumeur enfle.

Lié jusqu’en 2023 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo et les dirigeants de la Vielle Dame ont encore du temps pour négocier, mais depuis quelques semaines on entend de plus en plus des bruits sur le possible départ de CR7. Récemment, on a prêté l’intention au Paris Saint-Germain de faire venir la star portugaise si Kylian Mbappé devait quitter le PSG. Mais ce samedi, la presse espagnole évoque le possible retour du quintuple Ballon d’Or au Real Madrid. Agé de 35 ans, Cristiano Ronaldo sait que son prochain contrat sera probablement son dernier au plus haut niveau et le challenge d’un come-back en Liga pourrait le tenter.

Afin d’étayer cette théorie, Marca rappelle que de son côté, le club italien ne refuse pas l'idée de faire un joli coup financier en cédant CR7 dès l’été prochain, le club piémontais ayant besoin de réduire sa masse salariale. D’autre part, le quotidien sportif rappelle que Cristiano Ronaldo affiche clairement ces derniers temps son plaisir de retrouver ses anciens coéquipiers madrilènes, il y a quelques jours le joueur portugais posait par exemple avec Luka Modric et Matteo Kovacic après le match entre sa sélection et la Croatie. D’autre part, CR7 ne rate jamais une occasion de saluer les performances du Real Madrid, comme lors de la récente victoire du FC Barcelone. Des signaux que Marca interprète comme étant à destination de Florentino Perez. Cependant, ce dernier ne serait pas totalement convaincu par l’intérêt de faire revenir Cristiano Ronaldo, notamment parce que ce genre de retour d'un ancien joueur est rarement une grande réussite, même s'il s'appelle Cristiano Ronaldo. Autre souci, important, le système fiscal espagnol est moins favorable pour la star portugaise que celui en Italie. Et cela compte aussi, même si CR7 a de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours.