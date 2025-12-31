Arsenal et Liverpool à la lutte pour un espoir français

Après une première partie de saison difficile, Liverpool veut profiter de l’hiver pour se relancer. Les Reds cherchent des options sur le mercato. La formation d’Arne Slot est entrée dans la course pour Jean-Matteo Bahoya. Mais d’autres clubs de Premier League suivent l’ancien angevin.

À l’hiver 2024, le SCO Angers a vendu le jeune Jean-Matteo Bahoya du côté de Francfort. Le jeune ailier français a été transféré contre huit millions d’euros plus quatre de bonus. Désormais du côté de la Bundesliga, l’international espoirs français (cinq sélections, un but) est courtisé par la Premier League . Malgré un temps de jeu moindre (924 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de saison), l’ancien joueur du SCO est sur les tablettes de Liverpool et Arsenal notamment. Francfort a fixé son prix et le joueur pourrait poser ses valises de l’autre côté de la Manche cet hiver.

Bahoya fait rêver la Premier League

Pur produit de la formation angevine, Jean-Matteo Bahoya est l’une des options d’Arne Slot sur le mercato hivernal. Le manager des Reds cherche à renforcer son secteur offensif notamment avec des ailiers. « Arne Slot souhaite vivement que Liverpool ajoute plus de vitesse à son attaque, et Bahoya correspond parfaitement à ce profil », explique le média britannique TeamTalk ce mercredi matin. Cependant, le natif de Montfermeil est très estimé du côté de Francfort qui en demande 70 millions d’euros. De son côté Arsenal est également entré dans la danse. Les Gunners ont fait de Jean-Matteo Bahoya une priorité. Mikel Arteta apprécie aussi le profil de l’ancien angevin. Un duel entre les deux mastodontes de la Premier League va débuter en ce mois de janvier. Cependant, les négociations avec Francfort ne seront pas simples. Le directeur sportif du club allemand a confié à Sky Germany au début du mois de décembre qu’il souhaite garder le Français ainsi que Can Uzun une saison supplémentaire.