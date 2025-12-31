ICONSPORT_279524_0144

Arsenal et Liverpool à la lutte pour un espoir français

Premier League31 déc. , 15:30
parNathan Hanini
Après une première partie de saison difficile, Liverpool veut profiter de l’hiver pour se relancer. Les Reds cherchent des options sur le mercato. La formation d’Arne Slot est entrée dans la course pour Jean-Matteo Bahoya. Mais d’autres clubs de Premier League suivent l’ancien angevin.
À l’hiver 2024, le SCO Angers a vendu le jeune Jean-Matteo Bahoya du côté de Francfort. Le jeune ailier français a été transféré contre huit millions d’euros plus quatre de bonus. Désormais du côté de la Bundesliga, l’international espoirs français (cinq sélections, un but) est courtisé par la Premier League. Malgré un temps de jeu moindre (924 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de saison), l’ancien joueur du SCO est sur les tablettes de Liverpool et Arsenal notamment. Francfort a fixé son prix et le joueur pourrait poser ses valises de l’autre côté de la Manche cet hiver.

Bahoya fait rêver la Premier League

Pur produit de la formation angevine, Jean-Matteo Bahoya est l’une des options d’Arne Slot sur le mercato hivernal. Le manager des Reds cherche à renforcer son secteur offensif notamment avec des ailiers. « Arne Slot souhaite vivement que Liverpool ajoute plus de vitesse à son attaque, et Bahoya correspond parfaitement à ce profil », explique le média britannique TeamTalk ce mercredi matin. Cependant, le natif de Montfermeil est très estimé du côté de Francfort qui en demande 70 millions d’euros. De son côté Arsenal est également entré dans la danse. Les Gunners ont fait de Jean-Matteo Bahoya une priorité. Mikel Arteta apprécie aussi le profil de l’ancien angevin. Un duel entre les deux mastodontes de la Premier League va débuter en ce mois de janvier. Cependant, les négociations avec Francfort ne seront pas simples. Le directeur sportif du club allemand a confié à Sky Germany au début du mois de décembre qu’il souhaite garder le Français ainsi que Can Uzun une saison supplémentaire. 

Ang : Arsenal stoppe brutalement la série d'Aston VillaAng : Arsenal stoppe brutalement la série d'Aston Villa
Derniers commentaires

OM : Longoria valide le projet McCourt

🤣😂🤣 mais oui 2-3 participations en LDC et vous serez pas trop loin de gagner la C1 🤣😂🤣 Vous êtes à des années lumières de gagner la C1, c'est fou comme certains a Marseille sont a côté de la plaque

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

esperons que tu sois moins con en 2026. mais...

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

t aime la pisse aujourd hui...... si elle aime ça t es qui pour donner ton avis de babouin

PSG : Mastantuono priorité de Luis Enrique cet hiver !

"L’ailier argentin de 18 ans avait finalement choisi de signer au Real Madrid pour 45 millions d’euros" qu'il y reste, à Madrid ! :o)

Indice UEFA : Le PSG rattrapé, Strasbourg fait aussi bien

ils ont fini 1er et ont deja les points de la qualif pour les 8emes c'est donc normal .. car ils ont les points supplémentaire pour la 1ere place et le bonus 8eme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

