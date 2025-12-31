ICONSPORT_275675_0015
Maghnes Akliouche - AS Monaco

Monaco : Akliouche en PL cet hiver, on y va tout droit

Monaco31 déc. , 16:00
parQuentin Mallet
0
Après avoir manqué de quitter l'AS Monaco l'été dernier, Maghnes Akliouche continue de susciter la convoitise de la Premier League. L'international français fait toujours partie des plans de Tottenham, à la recherche de nouvelles armes offensives.
La première moitié de saison de l'AS Monaco est aussi irrégulière que les performances de Maghnes Akliouche, supposément son joueur offensif phare. Véritable révélation lors de la saison 2023-2024, il avait surtout fait parler de lui lors du dernier exercice, qu'il a conclu avec un total de 7 buts et 12 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues. Un enchaînement de prestations qui lui avait permis d'attirer le regard de gros clubs européens, comme le PSG ou Manchester City. En pleine valse des attaquants l'été dernier, Tottenham a aussi été lié à Maghnes Akliouche, mais n'avait pas rempli les conditions exigées par la direction sportive monégasque. Plusieurs mois plus tard, celui qui a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives cette saison fait toujours partie de la short-list des Spurs.
M. Akliouche

M. Akliouche

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Euro U21

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts3
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Akliouche, une décote qui ne refroidit pas Tottenham

En effet, si l'on en croit les informations de Daily Mail, Tottenham a bien l'intention de passer à l'action pour recruter Maghnes Akliouche dès l'ouverture du mercato hivernal ce jeudi 1er janvier. A la recherche de renforts dans leur secteur offensif, les Spurs explorent de nombreuses pistes parmi lesquelles figure le nom de l'international français. Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 45 millions d'euros, loin des 70 millions d'euros demandés par les dirigeants monégasques l'été dernier.
Son irrégularité fait qu'il a largement perdu en cote depuis le début de la saison et il sera bien difficile d'en tirer autant cet hiver. Pour Maghnes Akliouche, la question est désormais de savoir s'il est le bon moment pour découvrir un nouveau club et un nouveau championnat aussi exigeant que la Premier League alors qu'il ne reste que quelques mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 et qu'il a encore l'occasion de convaincre Didier Deschamps.
0
Articles Recommandés
CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme des huitièmes de finale

ICONSPORT_281116_0004
CAN 2025

CAN 2025 : La Côte d'Ivoire renverse tout

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_243359_0046
PSG

Signer au PSG, c'est le pire choix pour sa carrière

Fil Info

31 déc. , 22:04
CAN 2025 : Programme des huitièmes de finale
31 déc. , 22:01
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire renverse tout
31 déc. , 21:59
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
31 déc. , 21:00
Signer au PSG, c'est le pire choix pour sa carrière
31 déc. , 20:30
Ang : Enzo Maresca en danger à Chelsea
31 déc. , 20:00
L’OL cache Endrick, c'est un ordre du Real Madrid
31 déc. , 19:30
Indice UEFA : Le PSG rattrapé, Strasbourg fait aussi bien
31 déc. , 19:00
CAN : 1,2,3, l'Algérie réussit le grand chelem
31 déc. , 18:30
Nice : Moffi veut partir, Angers en profite

Derniers commentaires

OM : Longoria valide le projet McCourt

🤣😂🤣 mais oui 2-3 participations en LDC et vous serez pas trop loin de gagner la C1 🤣😂🤣 Vous êtes à des années lumières de gagner la C1, c'est fou comme certains a Marseille sont a côté de la plaque

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

esperons que tu sois moins con en 2026. mais...

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

t aime la pisse aujourd hui...... si elle aime ça t es qui pour donner ton avis de babouin

PSG : Mastantuono priorité de Luis Enrique cet hiver !

"L’ailier argentin de 18 ans avait finalement choisi de signer au Real Madrid pour 45 millions d’euros" qu'il y reste, à Madrid ! :o)

Indice UEFA : Le PSG rattrapé, Strasbourg fait aussi bien

ils ont fini 1er et ont deja les points de la qualif pour les 8emes c'est donc normal .. car ils ont les points supplémentaire pour la 1ere place et le bonus 8eme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading