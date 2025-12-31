Monaco : Akliouche en PL cet hiver, on y va tout droit

Après avoir manqué de quitter l'AS Monaco l'été dernier, Maghnes Akliouche continue de susciter la convoitise de la Premier League. L'international français fait toujours partie des plans de Tottenham, à la recherche de nouvelles armes offensives.

La première moitié de saison de l' AS Monaco est aussi irrégulière que les performances de Maghnes Akliouche, supposément son joueur offensif phare. Véritable révélation lors de la saison 2023-2024, il avait surtout fait parler de lui lors du dernier exercice, qu'il a conclu avec un total de 7 buts et 12 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues. Un enchaînement de prestations qui lui avait permis d'attirer le regard de gros clubs européens, comme le PSG ou Manchester City. En pleine valse des attaquants l'été dernier, Tottenham a aussi été lié à Maghnes Akliouche, mais n'avait pas rempli les conditions exigées par la direction sportive monégasque. Plusieurs mois plus tard, celui qui a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives cette saison fait toujours partie de la short-list des Spurs.

M. Akliouche France • Âge 23 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Euro U21 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 15 Buts 3 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Akliouche, une décote qui ne refroidit pas Tottenham

En effet, si l'on en croit les informations de Daily Mail, Tottenham a bien l'intention de passer à l'action pour recruter Maghnes Akliouche dès l'ouverture du mercato hivernal ce jeudi 1er janvier. A la recherche de renforts dans leur secteur offensif, les Spurs explorent de nombreuses pistes parmi lesquelles figure le nom de l'international français. Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 45 millions d'euros, loin des 70 millions d'euros demandés par les dirigeants monégasques l'été dernier.

Son irrégularité fait qu'il a largement perdu en cote depuis le début de la saison et il sera bien difficile d'en tirer autant cet hiver. Pour Maghnes Akliouche, la question est désormais de savoir s'il est le bon moment pour découvrir un nouveau club et un nouveau championnat aussi exigeant que la Premier League alors qu'il ne reste que quelques mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 et qu'il a encore l'occasion de convaincre Didier Deschamps.