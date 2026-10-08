Il a éteint Dembélé, MU le veut pour 40 ME

Le but n'est pas d'avoir pitié mais de sanctionné un très gros tricheur
" satisfaire ceux qui veulent une sanction exemplaire, et permettre à City de se sauver quand même " Non c'est totalement ridicule et contradictoire. Cela n'a rien d'une sanction pour un tel club.
Korüptzione !!
Faut pas se leurrer si les sanctions de la Ligue Anglaise sont appliquées, l UEFA va suivre derrière, puisque dans ce cas ca voudrais dire que City a egalement enfreint les regles de FPF...
Journaliste ? Ou ça ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Joaquin Seys has become one of the more closely watched left-backs in European football, with a cluster of Premier League clubs, including Manchester United, monitoring the Belgium international, TEAMtalk can reveal.