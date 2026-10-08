Joaquin Seys

Il a éteint Dembélé, MU le veut pour 40 ME

Mercato
parAlexis Rose
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Plutôt bon face à l’équipe de France avec sa sélection de la Belgique en Ligue des Nations durant la trêve internationale, Joaquin Seys a tapé dans l'œil des plus grands clubs de Premier League, comme Manchester United.
Jouer et briller contre l’équipe de France est un accélérateur de carrière pour de nombreux jeunes joueurs. Cela s’est encore confirmé après les derniers matchs des Bleus de Zinédine Zidane. Si l’Italien Michael Kayode a vu sa côte grimper après sa belle prestation en Ligue des Nations, Joaquin Seys connaît le même sort. En effet, d’après les informations de TEAMtalk, le latéral gauche, qui a totalement muselé Ousmane Dembélé pendant une heure lundi dernier malgré la défaite des Belges au Stade de France (4-1), est pisté par de grands clubs, comme Manchester United.

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Joaquin Seys est observé par MU

« Les Red Devils ont inscrit le nom du défenseur de 21 ans, originaire d'Ostende, sur leur liste d'options en cas d'échec sur d'autres pistes. United s'est en effet renseigné auprès du Club Bruges sur sa disponibilité, tout en cherchant une solution à plus long terme pour assurer une couverture et une concurrence à Luke Shaw. Cet intérêt ne s'est pas estompé après la fermeture du mercato. Des recruteurs auraient été aperçus en observation fin septembre, et le club tiendrait le joueur en haute estime pour l'avenir », peut-on lire sur le site anglais.

Bruges va réclamer plus de 40 ME

Suivi par d’autres clubs anglais comme Arsenal, Aston Villa ou Newcastle, Seys fait partie des latéraux gauches les plus en vogue du moment. Très heureux au Club de Bruges, où il brille que ce soit dans le championnat belge ou en Ligue des Champions, le joueur de 21 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2029. Autant dire que son club formateur va se retrouver en position de force sur le marché des transferts, surtout si le défenseur continue de marquer les esprits comme face à la France. Déjà estimé à 40 millions d’euros, Joaquin Seys va en tout cas continuer de faire tourner les têtes des plus grands clubs en vue du prochain mercato.
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