Après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a perdu Désiré Doué pour plusieurs mois. Malgré ce nouveau coup dur, la signature d’un attaquant tel que Junior Kroupi n’est pas encore jugée indispensable.

Les solutions offensives se font de moins en moins nombreuses pour Luis Enrique. Après avoir été contraint de composer sans Ousmane Dembélé, de retour à Nice samedi et alors que Khvicha Kvaratskhelia sera lui absent près de six mois, c’est au tour de Désiré Doué de s’être blessé . Sur la pelouse de l’Allianz Riviera samedi après-midi, l’international français s’est fait très mal au genou et le Paris Saint-Germain a officialisé une rupture des ligaments croisés ce dimanche après-midi. Un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain.

Un recrutement au mercato hivernal devient alors obligatoire… ou presque. Car pour le journaliste Romain Beddouk, spécialiste du PSG pour Ici Paris Ile de France et Winamax, les solutions à la disposition de Luis Enrique pourraient suffire pour tenir le coup sans recrue. Le nom de Kroupi revient notamment avec insistance, mais notre confrère n’est pas certain de la nécessité de faire venir l’international français de Bournemouth.

« Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Mika Gots, Senny Mayulu, 4 joueurs pour 2 postes pour accompagner Dembele. 7 matches pour finir 2026 et convaincre que le recrutement (très très onéreux) de Kroupi n’est pas nécessaire. On fera le point à la trêve de décembre » analyse le journaliste, qui n’est pas du tout certain qu’un transfert XXL d’Eli Junior Kroupi règlerait les problèmes du PSG. En l’état, le club dispose de solutions intéressantes selon lui avec des éléments tels que Godts, Akliouche, Torres ou Mayulu pour épauler Dembélé. Un casting suffisant pour répondre aux exigences du club de la capitale ? Luis Campos et Luis Enrique auront la lourde responsabilité de trancher sur la nécessité de recruter ou non en janvier prochain.