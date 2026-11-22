Le PSG pourrait frapper fort dans les prochains mois sur le marché des transferts. Le club de la capitale a notamment des vues sur Rayan Cherki.

Le Paris Saint-Germain fait face à une importante vague de blessures et réfléchit à la possibilité de recruter dès cet hiver lors du mercato . Un renfort qui pourrait s'avérer essentiel pour préserver les ambitions des champions d'Europe cette saison.

El Nacional croit déjà savoir quel joueur le club parisien aimerait recruter pour éventuellement le remplacer. Mais le PSG pense également à l'avenir. Lors du prochain mercato estival, les dirigeants parisiens pourraient décider de se séparer de certains cadres de leur effectif. Ousmane Dembélé serait notamment concerné. Si le départ de l'international français est encore loin d'être acté, le média espagnolcroit déjà savoir quel joueur le club parisien aimerait recruter pour éventuellement le remplacer.

Cherki au PSG, le timing est proche ?

Selon cette source, le Paris Saint-Germain envisage de faire venir Rayan Cherki si Ousmane Dembélé venait à quitter la capitale. Le milieu offensif de Manchester City est particulièrement apprécié par Luis Enrique, qui aimerait collaborer avec l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais.

Toutefois, l'opération s'annonce compliquée. Cherki est sous contrat avec les Skyblues jusqu'en juin 2030 et Manchester City n'a aucune intention de s'en séparer, sauf en cas d'offre particulièrement importante. Néanmoins, si le club mancunien venait à être lourdement sanctionné dans le cadre de l'affaire concernant ses présumées violations des règles financières, sa position pourrait évoluer.

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À noter que Rayan Cherki était déjà tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain il y a quelques mois, avant de finalement quitter l'OL pour Manchester City. Un transfert qui n'avait finalement pas abouti, mais qui pourrait bien être relancé à l'avenir si les conditions s'y prêtent.

En attendant, le PSG commencerait progressivement à préparer l'après-Dembélé. Et parmi les profils qui séduisent particulièrement les dirigeants parisiens et Luis Enrique, celui de Rayan Cherki occuperait une place de choix.