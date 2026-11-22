PSG : L'après-Dembélé se prépare, Cherki est concerné
Cherki au PSG, le timing est proche ?
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Foot01, arrêtez de colporter les fake news made in El Nacional et Fichajes et autres merdias espagnols. Cherki était tout près de signer au PSG il y a deux ans (et non pas il y a quelques mois) et avait fait volte-face. Depuis, le PSG n'en veut plus et a déjà démenti les rumeurs (surtout espagnoles) qui disaient qu'il est intéressé par Cherki.
52 fédérations à 25 millions chacune, ça fait 1.3 milliards. Sacrée corruption...
A Sergio le spécialiste ! L’argent ne fait pas tout.. il y aussi surtout l'état d'esprit des joueurs qui se defoncent en équipe en attaque comme en défense. Regarde l’equipe de ton Dieu elle n’a rien gagné l’année dernière. Donc encore une fois tu aurais dû te taire avant d'interpeller quelqu'un d'autre
Pas besoin de recrutement de ouf si tu avais déjà des bons joueurs et qu'en plus les autres équipes se sont généralement affaiblis et ont moins dépensés 🤦
Très bien résumé comparé à tes collègues 👍
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
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|4
|5
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|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
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|4
|3
|10
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|1
|14
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|4
|2
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|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15