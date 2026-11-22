Match accroché mais bien maitrisé pour l'OL à Lille, avec une victoire au bout. Il y en aura d'autres si les Lyonnais gardent cet état d'esprit promet Mads Bidstrup.

Revenu aux abords du podium, l’Olympique Lyonnais s’est montré solide à Lille. Si Davide Ancelotti a été légèrement mauvais joueur en soulignant que la différence s’était faite uniquement dans l’efficacité entre les deux équipes, l’OL a montré qu’il pouvait enfin être solide loin de ses bases. Un succès précieux qui va beaucoup aider Carlos Vicens à préparer les prochains matchs, avec une bonne dose de confiance.

Bidstrup aime voir l'OL dans la bagarre

Ce sera aussi le cas pour Mads Bidstrup, qui peine à justifier l’investissement fait par l’OL cet été, mais a marqué le seul but du match dans les Hauts de France. Le Danois apprécie en tout cas le fait que toute l’équipe aille au bout de l’effort pour récupérer les trois points. Avec cet état d’esprit, le milieu de terrain en est persuadé, Lyon peut aller loin.

« C’est une victoire très importante surtout après la trêve internationale et avec un nouvel entraîneur. Ce n’est pas facile de revenir sur le terrain, a avoué Mads Bidstrup après la rencontre. On n’a eu qu’un jour pour travailler avec toute l’équipe donc je suis vraiment fier de l’entraîneur et de l’équipe. Il faut saluer la solidarité de ce samedi. On a montré au reste du championnat qu’on était une équipe à prendre au sérieux », a confié Mads Bidstrup, qui sait qu’il est aussi venu à l’OL pour donner un peu plus d’impact à cette formation rhodanienne parfois trop gentille dans les matchs couperets.

Avec un match de Coupe d’Europe jeudi contre Lilleström et surtout l’enchainement de la réception de Monaco, l’OL a en tout cas de gros objectifs à remplir dans cette fin d’année, et cela passera par un état d’esprit impeccable, et le retour des blessés également.