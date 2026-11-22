Medhi Benatia est parti de l'OM en mauvais termes. Le Marocain défend son bilan sur la Canebière, même si certains chiffres ne plaident pas en sa faveur.

L'Olympique de Marseille a récemment changé de cap. Medhi Benatia a quitté le club, tandis que Grégory Lorenzi est arrivé. Autre départ majeur sur la Canebière : celui de Pablo Longoria. L'Espagnol et Benatia entretenaient des relations particulièrement compliquées, une situation qui a inévitablement pesé sur le fonctionnement du club. Ces dernières heures, l'ancien directeur du football marseillais a effectué plusieurs sorties médiatiques remarquées au sujet de son expérience à l' OM . Il a notamment tenu à défendre son bilan. Une version qui ne fait toutefois pas l'unanimité.

Benatia, un bilan trop moyen ?

Le compte X 13 Pichado a notamment publié plusieurs chiffres permettant de mettre en perspective le passage de Medhi Benatia à Marseille. Parmi les éléments relevés, la durée particulièrement courte de certains passages à l'OM interpelle. C'est notamment le cas de Renan Lodi (6,1 mois), Elye Wahi (5,4 mois), Lilian Brassier (7 mois), Matt O'Riley (5 mois), Angel Gomes (7,1 mois) et Quinten Timber (7,3 mois).

Sur l'ensemble du cycle Benatia, les dépenses liées aux transferts se sont en plus élevées à 338,4 millions d'euros, contre 313,4 millions d'euros de recettes. Si le solde des transferts semble relativement maîtrisé, un autre problème apparaît : une partie importante des recrues n'est restée que quelques mois. Un manque de stabilité qui a pu pénaliser la construction de l'effectif et les résultats sportifs des Phocéens.

Le recours fréquent aux prêts est également pointé du doigt. Plusieurs joueurs recrutés sous cette formule n'étaient, par définition, pas destinés à s'inscrire durablement dans le projet marseillais. Enfin, la question de la masse salariale mérite également d'être soulevée. Entre les saisons 2023-2024 et 2025-2026, les dépenses salariales sont passées de 87,97 à 119,31 millions d'euros, avec des primes toujours plus importantes.

Sur le plan sportif, le bilan de Medhi Benatia est également discuté. En trois saisons, l'OM n'a décroché qu'une seule qualification pour la Ligue des champions. Et aucun titre bien sûr. Un bilan que certains jugent insuffisant au regard des investissements consentis et des ambitions affichées par le club marseillais.