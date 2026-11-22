Gianni Infantino a fait un triomphe en Afrique, promettant des sommes folles aux présidents de chacune fédération s'il était élu en 2027.

Gianni Infantino a déjà quasiment gagné l’élection pour le poste de président de la FIFA, qui sera effectuée au début de l’année 2027. Le dirigeant suisse, qui sort d’une Coupe du monde sulfureuse où sa partialité a été mise en cause, en plus de sa relation trouble avec Donald Trump et de sa volonté de vendre la Coupe du monde a des intérêts privés, possède néanmoins l’appui de plusieurs continents. L’Afrique et ses 52 fédérations ont tous soutenu l’actuel président de la FIFA, qui leur a promis 25 millions de dollars à chacune au cas où il sera élu.

Ovationné par l’ensemble des présidents de fédération, Gianni Infantino possède aussi le soutien de l’Amérique du Sud, et d’une partie de l’Asie, tandis que l’Europe reste partagé. Autant dire que Philippe Diallo a très peu de chances de rafler suffisamment de voix, même s’il peut encore se passer beaucoup de choses pendant cet hiver. En effet, l’UEFA suit de près l’actualité judiciaire aux Etats-Unis, où une enquête a été lancée par le Congrès notamment, désormais à majorité démocrate, sur les liens troubles entre la FIFA et Donald Trump. En cas de malversations prouvées, la possibilité de voir Gianni Infantino se présenter à l’élection du 18 mars prochain à Rabat pourrait être remise en cause.

Les prochaines semaines risquent donc d’être tendues, surtout qu’il y a de l’eau dans le gaz entre le Maroc et l’Espagne, co-organisateurs avec le Portugal de la Coupe du monde 2030. Les deux pays se disputent l’organisation de la finale, et la presse marocaine murmure même que Gianni Infantino rêve d’annoncer sa ré-élection en mars tout en faisant le cadeau de la finale aux Lions de l’Atlas, dont il est très proche du très influent président de la fédération.